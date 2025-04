Lucia Tassinario della ValleBelbo Sport due volte in Finale ai campionati italiani Assoluti di Riccione

I Campionati Italiani Assoluti di Riccione hanno sorriso al Team Dimensione Nuoto che chiude in grande stile questa prima parte della stagione.

Alla gara più prestigiosa del calendario nazionale, accanto agli atleti più rappresentativi del movimento italiano che hanno inseguito e conquistato i pass per i Mondiali di Singapore, c’era anche Lucia Tassinario.

Lucia, che si allena con il gruppo di lavoro della ValleBelbo Sport, nell’evento tricolore ospitato dalla vasca da 50 metri dello Stadio del Nuoto, ha centrato due importanti finali. Proprio nell’ultima giornata di gare, nei 50 farfalla, ha stampato 27”26 nelle batterie del mattino chiudendo al 10° posto, qualificandosi per la finale B e ritoccando il personale. Stesso tempo al centesimo al pomeriggio che vale il terzo posto nella prestigiosa finale che consente a Lucia di arrivare a soli 7/100 dal tempo limite per i Campionati Europei Juniores. Finale B conquistata anche nella doppia distanza.

Nei 100 farfalla, l’ottimo crono di 1’00”76 le regala il settimo posto (anche stavolta, a ridosso del minimo per gli Eurojunior); nelle batterie, chiude al 16° posto, aveva nuotato 1’01”06 in batteria. Il programma della Tassinario si completa con i 50 stile libero, una gara davvero consistente in cui ha nuotato 26”58 (37.).