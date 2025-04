Tennis: alla VTT va in archivio la tappa del Kinder Trophy Joy of Moving

Si è chiusa al Tennistadium di Lagnasco, sui campi della VTT, la tappa del Kinder Trophy Joy of Moving (rassegna promozionale della FITP) che ha visto in gara 255 giocatori e giocatrici suddivisi nei vari tabelloni (dagli under 9 agli under 16).

I primi titoli a essere assegnati sono stati quelli di categoria under 9 in rosa e under 10 maschile. Nel femminile si è imposta Ginevra Zambenetti (Ronchiverdi) su Melissa Naclerio (Canottieri Casale) con lo score di 6-3 6-4. La stessa Naclerio ha vinto il premio “fair play”. Nel maschile under 10 successo di Enea Simondi, portacolori del Country Club Cuneo su Ivan Tishkov, giocatore del Match Ball Bra, con il punteggio di 6-4 7-6.

Nell’under 10 femminile bis di Ginevra Zambenetti che ha fermato in finale Noemi Grinza, del Country Club Cuneo, per 7-5 6-3.

L’under 11 maschile è andato in archivio con il successo di Christian Dreon su Stefano Lombardi, per 6-2 6-2. Una sfida derby tra portacolori del Nord Tennis Torino.

L’under 12 maschile ha visto il successo di Edoardo Minutella su Riccardo Zuarini, per 6-2 6-1, entrambi tesserati per la Best Point di Caramagna.

L’under 13 maschile si è chiuso con il successo di Achille Domenghini su Mattia Caronni, per 6-2 6-0. Il primo portacolori della Best point di Caramagna, il secondo del Nord Tennis Torino.

Nell’under 14 maschile affermazione di Luca Wisbey (Squadre Dilettantistiche Alba) su Tommaso Moi (Best Point Caramagna) per 6-1 4-6 10-8 in una delle finali più combattute.

L’under 16 maschile ha visto infine il successo di Leonardo Falda (TC Saluzzo) su Christian Brajato (Dega Sport Vinovo) per 6-1 6-0.

Il tabellone under 12 femminile si è chiuso con la vittoria di Chiara Basso (USD Beinasco) ai danni di Ginevra Caimotto (Asti Tennis) con lo score di 7-5 6-2.

L’under 14 ha visto il successo in finale di Linda Marsala (Verde Lauro Fiorito) su Anna Compagno (Squadre Dilettantistiche Alba). Nell’under 16 femminile titolo a Gloria Amerio (MC Tennis Training) su Ginevra Bertone (Country Club Cuneo) per 6-7 6-1 10-7.