Esce da casa senza telefono e non fa rientro: si cerca una sedicenne nella zona di Santa Croce di Cervasca

I genitori di Aurora Podestà, sedicenne di Santa Croce di Cervasca, chiedono aiuto per rintracciare la loro figlia, di cui non hanno notizie dalle 21 di giovedì sera quando si è allontanata da casa facendo perdere le proprie tracce.

Non ha portato con sé il telefono e la preoccupazione dei famigliari, naturalmente, cresce di ora in ora anche perchè da diversi giorni non assume dei farmaci che le erano stati prescritti.

La ragazza, al momento della scomparsa, indossava un pantalone nero, scarpe da ginnastica bianche e un pellicciotto grigio privo di maniche.

È stata avvistata in zona (l'ultima volta ieri sera a San Defendente) ma non sono pervenute segnalazioni utili al ritrovamento.

Le forze dell'ordine sono state avvertite: chiunque avesse notizie di Aurora è pregato di contattarle. Il contatto della famiglia è 349709010.