Il Negozio Biraghi di Cavallermaggiore festeggia otto anni dalla sua ristrutturazione con sconti su oltre 90 prodotti

Il Negozio dell’azienda lattiero-casearia piemontese Biraghi festeggia otto anni dalla sua ristrutturazione con una serie di imperdibili promozioni.

In occasione dell’anniversario - dal 2 aprile al 22 aprile - nel Negozio di Cavallermaggiore sarà possibile acquistare un’ampia gamma di prodotti Biraghi e altri articoli in promozione fino al 45%. Tra questi non mancheranno formaggi, salumi, pasta fresca, dolci e un’accurata selezione di vini piemontesi.

Tra i prodotti Biraghi in promozione, il Gran Biraghi nella maggior parte dei suoi formati; la Gran Ricotta Super Cremosa, ideale per piatti dolci e salati a basso contenuto di grassi; il Burro Selezione Osvaldo Biraghi; il Latte UHT e il Gorgonzola DOP, presentato nella nuova confezione sostenibile.

È inoltre disponibile la Colomba Biraghi 1kg, realizzata artigianalmente con il Burro Selezione Osvaldo Biraghi, in due golose varianti.

E per festeggiare il giorno di Pasquetta con gusto, vi aspetterà lo storico e genuino Gelato di Latte Biraghi: il prodotto artigianale che, dagli anni Cinquanta fino ad oggi, è diventato una tappa fissa delle gite di tanti piemontesi.

Il Negozio Biraghi, situato in Via Cuneo 1 a Cavallermaggiore, è aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00, il lunedì dalle 14.30 alle 19.00. Resterà chiuso durante la giornata di Pasqua, per riaprire con orario 9.00-12.00/14.30-19.00 il lunedì di Pasquetta.

A PROPOSITO DI BIRAGHI

Biraghi Spa, fondata nel 1934, sostiene da sempre la filiera di produzione italiana: raccoglie e lavora circa 465.000 litri di latte al giorno, per un totale di 170 milioni di litri l’anno. Negli stabilimenti di Cavallermaggiore avvengono tutti i processi di raccolta e lavorazione del latte, producendo formaggi e prodotti lattiero caseari senza conservanti: circa 315.000 forme di Gran Biraghi l’anno e circa 180.000 forme di Gorgonzola DOP, oltre a Ricotta e Burro. Dal 2023, è Official Partner delle Nazionali Italiane di Calcio.