Caccia alle uova, suonate di conchiglie e rappresentazioni della Passione di Cristo: ecco una rassegna delle cose da fare nel Cuneese per il weekend di Pasqua

Nel week end di Pasqua sono tante le celebrazioni religiose e le rappresentazioni della Passione di Cristo nelle parrocchie cuneesi. Tradizionali le suonate di conchiglie nel Roero.

Riparte anche la rassegna “Castelli Aperti”, con 80 luoghi in Piemonte che apriranno le loro porte. L’elenco completo si trova su https://castelliaperti.it/it/calendario.html

La Pasquetta offre molteplici occasioni di escursioni e “merendine” all’aperto e non mancano fiere, come quella di Bra, e mercatini.

Numerosi anche i concerti e le “Caccie alle Uova” per i più piccoli, come le opportunità di vivere il Lunedì dell’Angelo fra eventi gastronomici e cibo in piazza.

Molto dipenderà dal tempo! Occhio al meteo e alle eventuali modifiche delle programmazioni a causa di maltempo.



Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.iT



***

CUNEO

PASQUETTA AL PARCO FLUVIALE

A Pasquetta, ritrovo presso Infopoint Parco fluviale di piazzale W. Cavallera 13, alle ore 9.30 (partenze scaglionate ogni 15 minuti) per il Trekking di Pasquetta. Passeggiata animata di circa 6,5 km tra Gesso e Stura, in compagnia delle guide del Parco fluviale con mini tappe gioco per i più piccoli e ‘narrazioni fluviali’ adatte a tutti. Dalle ore 12 possibilità di consumare il picnic libero presso il Bosco di Camilla. Ore 13.30-17 ingressi liberi e gratuiti al percorso sensoriale “f’Orma. Il fiume a piede libero” e passeggiate in carrozza sui sentieri lungo il torrente Gesso.

In caso di pioggia l’evento verrà annullato. Ingresso gratuito. Info: 0171/444501 eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it

***

ALBA

CACCIA ALLE UOVA

Sabato 19 aprile appuntamento dedicato ai più piccoli con la caccia alle uova. Ritrovo in zona Santa Rosalia alle ore 10 o 15, e consegna dei cestini per la raccolta: i bimbi avranno 10 minuti per trovare più uova possibili. Più uova si trovano, più dolci si vincono. Al termine della caccia, i bimbi potranno decorare le loro uova, che porteranno poi a casa. A seguire merenda per tutti. Info: https://www.francescamo.it/

ALBA

BACCO&ORFEO

A Pasqua, per la 20a edizione di Bacco&Orfeo, la rassegna di Alba Music Festival, realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo, alle ore 11, nella Chiesa di San Giuseppe, “Concerto di Pasqua - Armonie dello spirito”, con Sang Eun Kim soprano, Giuseppe Nova flauto e Gli Archi del Macrino. Musiche di Vivaldi, J.S.Bach, C.Ph.E. Bach.

***

BALDISSERO D’ALBA

ESCURSIONE CON IL CAI

A Pasquetta, con ritrovo alle ore 8 in piazza Martiri, il CAI albese festeggerà con un’escursione di circa 4 ore nei boschi del Roero, possibile anche in bicicletta, in questo caso con anello di 30 km. Alle 13 pranzo conviviale nel salone polifunzionale. Info: 339 53 05 105 - 338 74 48 347.

***

BARBARESCO

PIACERE BARBARESCO

Sabato 19 aprile, presso l’Enoteca del Barbaresco dalle 10.30 alle 17.30, i produttori metteranno in degustazione fino a 4 Barbaresco DOCG differenti ciascuno per presentarli e raccontarli al pubblico di appassionati. Info: https://www.enotecadelbarbaresco.it/post/we-pb-primavera-2025

***

BAROLO

BAROLIAMO E NEBBIOLANDO

Nel week end pasquale, a partire da sabato 19 aprile, presso l’enoteca Regionale del Barolo è in programma “Baroliamo- il Barolo Docg2021: terroirs& Mga”. Info: www.enotecadelbarolo.it

***

BORGO SAN DALMAZZO

PASQUETTA AL TESORIERE

A Pasquetta, dalle ore 15, presso il parco del Tesoriere, pomeriggio di festa per famiglie con animazione per i bambini e musica.

***

BOSSOLASCO

CACCIA ALL’ UOVO D’ORO

Nel lunedì di Pasquetta, a partire dalle ore 11, grandi e piccini potranno cimentarsi in una caccia al tesoro diffusa, esplorando gli angoli più suggestivi del paese di Bossolasco, dove 60 misteriose "Uova d'Oro" verranno nascoste tra le rose e i sentieri del borgo. Info: https://leduematote.com/

***

BOVES

FESTA DELLE LEVE 0-5

A Pasquetta scenderanno in piazza le leve degli anni che terminano con 0 o 5, per la tradizionale sfilata con partenza da piazza Caduti alle 9.40.

***

BRA

BACCO&ORFEO

A Pasqua, per la 20a edizione di Bacco&Orfeo, la rassegna di Alba Music Festival, realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo, alle 16.30, nel Coro della Chiesa di Santa Chiara, “Concerto di Pasqua - Armonie dello spirito”, con Sang Eun Kim soprano, Giuseppe Nova flauto e Gli Archi del Macrino. Musiche di Vivaldi, J.S.Bach, C.Ph.E. Bach

BRA

VISITE GUIDATE

Nelle giornate di Pasqua e Pasquetta l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero organizza delle visite guidate del centro storico sia in italiano che in inglese. Prenotazioni presso l’ufficio turistico in via Cavour 6 o su www.visitlmr.it/it/esperienze/bra-walking-tour.

BRA

FIERA DI PASQUETTA

Lunedì di Pasquetta in piazza Giolitti tornano le fattorie didattiche per i più piccoli e il buon cibo a Km zero degli agricoltori di Campagna Amica. Nel corso della mattinata premiazione della Mostra Zootecnica. Dalle ore 10.30 le fattorie didattiche Coldiretti del progetto Educazione alla Campagna Amica porteranno la campagna in città, con curiosi laboratori per bambini: i piccoli potranno conoscere da vicino il magico mondo delle api, grazie a “L’Ape Golosina di Cascina Monfrin”, e scopriranno la stagionalità con i cinque sensi, con “Agrisistema” - progetto JUPPI.

Le bancarelle del tradizionale mercato saranno ospitate dalle 8 alle 19 nelle strade della città, mentre alle 16 ci sarà il concerto dei Tre Lilu “Vieni, va!”.

BRA

MUSEI CITTADINI

In occasione della Fiera di Pasquetta il museo civico Craveri e il museo di Archeologia, Storia e Arte di Palazzo Traversa saranno aperti dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Il cortile del Museo del giocattolo ospiterà i giochi del Ludobus RESPIRO. Aperta anche la mostra “Macchinine che passione” dedicata al mondo delle piccole quattroruote giocattolo.

***

CASTAGNITO - PAESI LIMITROFI DEL ROERO

SUONATA DELLA CONCHIGLIE

Sabato 19 aprile, alle 11.30 presso il punto panoramico Castelverde, si terrà la tradizionale suonata delle conchiglie, antico uso del Sabato Santo di richiamare i contadini al pranzo in assenza del suono delle campane. In contemporanea suonate dalle vicine Castellinaldo, Guarene, Magliano Alfieri e Vezza d’Alba.

***

CHERASCO

CHERASCO CHE NON C’È PIÙ

A Pasqua, con ritrovo pomeridiano presso l’ufficio turistico in via Vittorio Emanuele, 79 si terrà “La Cherasco che non c'è più” tour alla scoperta degli edifici storici che per anni hanno contribuito a rendere vivo il patrimonio cheraschese e che oggi, per varie vicissitudini, il tempo ha cancellato. Info: https://comune.cherasco.cn.it/

CHERASCO

PASSEGGIATA ALLA ROCCA DEL CAMPIONE

A Pasquetta passeggiata alla “Rocca del Campione”, per un pic nic in natura, con ritrovo alle ore 9 davanti al palazzo comunale.

***

ENTRACQUE

LE PARLATE DEL GIUBILEO

A Pasqua e Pasquetta celebrazioni delle Parlate del Giubileo. Domenica 20 aprile - Pasqua di Risurrezione, alle ore 10.30 corteo storico al quale seguirà la processione e la Santa Messa con annuncio della Resurrezione. Alle 17 5a recita del Dramma Sacro e alle 21 6^ recita del Dramma Sacro. Lunedì dell’Angelo alle ore 20.30 corteo storico di chiusura de Le Parlate del Giubileo 2025

e alle ore 21 7a e ultima recita del Dramma Sacro. Info: 0171/978 616.

***

FOSSANO

MOSTRA AUDISIO

Aperta nel week end pasquale, presso la suggestiva cornice della Chiesa di San Giovanni in Borgo Vecchio a Fossano, la mostra pittorica di Luciana Audisio. Ingresso libero. Orario: dalle ore 17 alle 19. Info: www.borgovecchiofossano.it/

***

FRABOSA SOPRANA

CACCIA AL TESORO IN PAESE

Sabato 19 aprile alle ore 15, davanti alla Scuola Primaria di Frabosa Soprana (piazza Municipio), partirà la caccia al tesoro a squadre per le vie del paese (dai 6 anni in su), ma anche laboratori di pittura a tema, giochi e musica, piccoli pensieri per i presenti e merenda offerta. L'evento, organizzato dalle mamme dei bambini e bambine della scuola primaria, è gratuito e aperto a tutti. Info: 348 65 22 398.

FRABOSA SOPRANA

ESCURSIONE CON ECOMUSEO

A Pasquetta, escursione gratuita "L’altro lato del Prel: Case Ciarancia", dedicata alla pietra povera, verso un nucleo di antiche stalle dimenticate dal tempo. Ritrovo alle 9.15 presso il parcheggio della seggiovia Monte Moro. È richiesta la prenotazione al numero 349 662 7180.

***

FRABOSA SOTTANA

APERTA LA GROTTA DEL CAUDANO

Nel week end di Pasqua la Grotta del Caudano sarà aperta, con visite uniche nei seguenti orari: sabato 19 aprile alle 10.30, domenica 20 e lunedì 21 aprile alle ore 15. Prenotazione obbligatoria.

Info: 331 87 57 807.

***

LIMONE PIEMONTE

NESPOLO INCONTRA LODOLA

Sabato 19 aprile, presso l'ex banca popolare di Novara a Limone Piemonte, spazio che ospita la mostra personale dell'artista Ugo Nespolo "Sic et Simpliciter", l'arte di Ugo Nespolo incontra quella di Marco Lodola. Appuntamento alle ore 17, ingresso libero.



LIMONE PIEMONTE

MERCATINO

A Pasqua dalle 9 alle 19 nel centro di Limone Piemonte si svolgerà il Mercatino dell'Artigianato di Montagna. Info: www.limoneturismo.it/index.php?lang=ita

***

MAGLIANO ALFIERI - CASTELLINALDO

ESCURSIONI

Sabato 19 aprile sono proposte tre escursioni sulle colline del Roero e delle Langhe, per ammirare, ascoltare e assaporare un territorio ricco di bellezza paesaggistica, di tradizioni e di sapori con le tradizioni della vigilia di Pasqua. Info: www.terrealte.cn.it



MAGLIANO ALFIERI

CASTELLO APERTO

A Pasquetta aperto il Castello di Magliano Alfieri con Museo Teatro del Paesaggio e Museo dei soffitti in gesso. Info: https://www.castellodimaglianoalfieri.com/

***

MONTICELLO D’ALBA

PASQUETTA AL CASTELLO DI MONTICELLO

Lunedì di Pasquetta nella cornice del Castello dei Conti Roero a Monticello d’Alba, visite guidate nel Castello e Parco Roero Family Tour. Si potrà ammirare e scoprire il romantico parco all’inglese, realizzato dall’architetto paesaggista dei Savoia Xavier Kurten e recentemente inaugurato dopo i lavori di valorizzazione del progetto “Il parco del Castello di Monticello d’Alba: valorizzazione e fruizione di un luogo da sette secoli simbolo del Roero” finanziato da un bando PNNR. Info e prenotazioni: https://www.turismoinlanga.it/it/pasquetta-castello-di-monticello-dalba/

***

MONDOVÌ

PASQUETTA IN PIAZZA

Pasquetta tradizionale a Mondovì Piazza. Nella splendida cornice di Piazza Maggiore sarà possibile gustare un ricco menu che prevede antipasti (salamino, formaggio e frittata), seguiti dalla grigliata di carne con patatine fritte, tutto accompagnato da vino, acqua e dolce. Info: 391 75 98 205.

MONDOVÌ

NEL SEGNO DELLA LUCE – J’AMIS

Nel week end pasquale visitabile presso l’Antico Palazzo di Città di Mondovì la mostra “Nel segno della luce” di Paolo Leone. Alla mostra si affianca una collettiva ideata dal pittore Bruno Capellino, intitolata “J Amis”. Info: 0174/330358

***

MONFORTE D’ALBA

TRA-PIANTE

Nei giorni di Pasqua e Pasquetta, il Museo Martina ospita una mostra unica e affascinante dal titolo “Tra-Piante Dialoghi tra l’antica tradizione del bonsai e l’arte occidentale contemporanea”, con una selezione di artiste e artisti coinvolti nelle rispettive discipline. Info 0173/787317 o

www.museomartina.it



MONFORTE D’ALBA

MERENDINA NELLA SARACCA

A Pasquetta ventesima edizione della “Merendina nella Saracca”, con appuntamento dalle ore 12 e partenza da Piazza Umberto I, nel centro storico del suggestivo borgo. Info: https://linktr.ee/prolocomonforte



***

MONTÀ

ESCURSIONE E MERENDINA

A Pasquetta, con ritrovo alle ore 9.45 e partenza alle ore 10 da Piazza Vittorio Veneto, escursione di grande interesse paesaggistico e naturalistico, con lunghezza percorso di Km 13,5 circa e dislivello mt 410. Breve pausa per ristoro in luogo panoramico, rientro nel pomeriggio alle ore 15 circa e a seguire la merendina sull’aia. Info: https://terrealte.cn.it/



***

MONTALDO ROERO

PASQUETTA FRA I CASTAGNI SECOLARI

A Pasquetta sarà possibile pranzare all’aperto nella zona del Cristo delle Rocche, anfiteatro naturale fra i castagni secolari, con antipasti, grigliata di carne, dolce, vino a portate singole o menu completo (23 euro). In caso di maltempo l’evento sarà rimandato al 25 aprile. Info: 338 98 79 003 - 338 82 21 736.

***

ORMEA

CACCIA AL TESORO DI PASQUA

Sabato 19 aprile, alle ore 14, in Piazza del Municipio, “Caccia al tesoro di Pasqua”, un pomeriggio di gioco e avventura, con indizi da cercare e premi golosi. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati a 30 bambini. Info: 366 15 77 007 - 333 67 62 645.

ORMEA

TIKOZZI BAND

La domenica di Pasqua, a partire dalle ore 21, presso il Salone Polivalente della Società Operaia di Ormea, serata di musica e divertimento con la "Tikozzi Band". Ingresso libero e gratuito. Info: 0174/ 391101.

***

PAMPARATO

MAESTRI DI GUSTO

A Pasquetta si svolgerà la storica manifestazione “Maestri di gusto in fiera”. Al centro dell’evento, come da tradizione, ci saranno i prodotti tipici locali: la celebre polenta di “furmentin”, i formaggi, il miele e le rinomate paste di meliga di Pamparato. Inoltre musica occitana con Folk en Rouge, animazione per grandi e piccini, visite guidate al borgo con "Castelli Aperti”. Info: 334 79 47 945.

***

PEVERAGNO

GRANDE CACCIA ALLE UOVA

Sabato 19 aprile, pomeriggio di divertimento a partire dalle ore 14 nel rione di San Rocco, con la “Grande Caccia alle Uova di San Roc” e a seguire la merenda per tutti. Info: 347 85 26 350.



PEVERAGNO

FESTA DELLE LEVE

A Pasquetta ritorna la festa delle Leve, ritrovo dalle ore 9.30 in piazza Pietro Toselli.



***

RACCONIGI

PASQUA AL CASTELLO REALE

A Pasqua, visita guidata alle ore 16 nel Castello Reale. Il tour è organizzato da CuneoAlps, il costo del biglietto è di 5 euro a persona, gratuito per i bambini al di sotto dei 7 anni. Info: https://www.cuneoalps.it/

***

REVELLO

APERTURA MUSEO NATURALISTICO DEL FIUME PO

Aperto a Pasquetta, il Museo naturalistico del fiume Po. Orario dalle 14.30 alle ore 18.30, con accompagnamenti guidati a cura di operatori specializzati ogni 30 minuti. Info: press@parcomonviso.eu

***

RODDI

VISITE AL CASTELLO

A Pasqua e Pasquetta il Castello di Roddi sarà visitabile con orario 10.30-13.30 e 14.30-18.30.

L’accesso all’interno del Castello è consentito solo con visite guidate di 45 minuti, per gruppi di massimo 25 persone, per motivi legati alla sicurezza del pubblico e alla tutela del bene storico. La prenotazione è consigliata per i singoli visitatori e obbligatoria per i gruppi (da 12 unità in su). Info:

0173/386697 info@barolofoundation.it, www.barolofoundation.it

***

SALUZZO

MERCANTICO DI PASQUETTA

A Pasquetta, dalle 8 alle 18 nel centro cittadino, si terrà il “MercAntico" dell’Antiquariato minore e dell’usato. Decine di espositori saranno protagonisti lungo le vie e tra i caffè che raccontano la bellezza di un borgo affascinante. Oggetti, mobili e arredamento per la casa torneranno a invadere le vie pedonali per gli appassionati del vintage e del collezionismo. Info: https://fondazionebertoni.it/

SALUZZO

VILLA BELVEDERE RADICATI

A Pasquetta riapre al pubblico Villa Belvedere Radicati, con parco rinnovato e una giornata all’insegna della bellezza e della cultura. Orario: 10-13 e 14-19. Info: www.villabelvedereradicati.it

***

VILLAR SAN COSTANZO

VISITE A SAN COSTANZO AL MONTE

A Pasqua, dalle ore 14.30 alle 17.30, apertura con visite guidate della Chiesa di San Costanzo al Monte a Villar San Costanzo. I visitatori saranno accompagnati dai Volontari per l'Arte. Non è necessario prenotare.