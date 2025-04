Volley A2M Finale -1. Mimmo Cavaccini carica l'ambiente: "Brescia favorita? E chi lo dice?" [VIDEO]

Domenico Cavaccini è una di quelle persone che quando incrociano la tua vita ti chiedi perché non sia successo prima. Mimmo è un ragazzo sensibile, educato, altrettanto burlone e determinato che sa trasmettere agli altri le sue emozioni. Ma soprattutto la grinta.

Con lui in campo la squadra sta bene: esulta ad ogni punto come fosse l'ultimo, chiama a raccolta i compagni e li abbraccia: è il secondo capitano, dopo l'immenso Daniele Sottile.

"Ma siamo sicuri che in finale ci sia una vera favorita?", dice Mimmo ad una precisa domanda che gli abbiamo girato durante la lunga intervista girata nel pomeriggio di ieri, venerdì 18 aprile -. "Ci sono delle dinamiche importanti da valutare all'interno di una finale play-off. Le favorite sulla carta ci sono ad inizio anno, ma anche lì poi vediamo come vanno a finire le cose. Nell'estate scorsa si parlava di una Catania ammazza campionato ed abbiamo visto com'è andata. Dunque, se mi chiedi della finale ti dico che la prevendita è aperta e che giovedì prossimo c'è gara-2"

La ricetta per portare a casa la vittoria domani a Brescia per Mimmo fondamentalmente non esiste. O meglio, bisogna inventarla: "Vincerà chi avrà messo quel qualcosa in più dell'avversario. Mi aspetto una gara fisica, come sono loro. Murano, battono bene ed attaccano altrettanto, ma noi ultimamente abbiamo tirato fuori delle caratteristiche che facevamo fatica ad esprimere all'inizio della stagione. Mi riferisco alla battuta, che ultimamente ci fa spaccare i set. Sarà una partita di alto livello".

Poi l'appello al popolo del volley cuneese: "Chiedo ai nostri tifosi di dimostrare ancora una volta cosa significa per un giocatore venire a giocare a Cuneo. E di continuare a sognare, così come stiamo facendo noi, che alla fine è la cosa più bella dello sport".

IL VIDEO DELLA LUNGA INTERVISTA CON MIMMO CAVACCINI QUI SOTTO: