Sofia Raffaeli d'oro a Baku: "Dedico mia vittoria a Mattarella"

(Adnkronos) - "Sono molto contenta, soprattutto di aver concluso una gara senza errori". Lo ha dichiarato Sofia Raffaeli raggiunta telefonicamente dopo che ha conquistato l’oro nell’all around in Coppa del Mondo nella tappa che si sta disputando a Baku in Azerbaigian, con il punteggio complessivo, sui quattro attrezzi, di 113.400. "Dopo che a Sofia avevo conquistato una sola finale, per me questa è una bella rivincita. Ora ripartiamo da qui e domani spero di fare anche meglio, aggiungendo qualche elemento che non ho eseguito in qualifica, proprio per non rischiare. Per ora sono molto soddisfatta del lavoro che stiamo portando avanti. Una dedica? Oltre a Fabriano, alle Fiamme Oro e la mia Federazione, vorrei dedicare questo risultato al Presidente Mattarella, che è sempre stato molto vicino a noi sportivi e al quale auguro una pronta guarigione”. Sulla stessa lunghezza d’onda la sua allenatrice Claudia Mancinelli: “Rimaniamo concentrate. Sicuramente l’oro di oggi ci sprona ancora di più. Sofia ha condotto una gara molto intelligente, gestendo bene la pressione delle aspettative e controllando gli esercizi. Domani speriamo di far passare una bella Pasqua ai nostri tanti tifosi che staranno incollati alla tv”.