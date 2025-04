Valentino Rossi da sogno a Imola: torna in pole nel Mondiale Endurance

(Adnkronos) -

Valentino Rossi in pole position. A distanza di anni dall'ultima volta, il Dottore partirà dal primo posto della griglia in una corsa, ma questa volta non sulle due ruote. Rossi sta infatti partecipando al Mondiale Endurance, ovvero il campionato automobilistico organizzato dalla Fia e diviso su gare di durata. Nel circuito di Imola, Valentino ha conquistato la prima fila con la sua BMW, ovviamente targata 46, del Team WRT.

E proprio il nove volte campione in MotoGp è stato fondamentale per la pole position dei suoi, firmata con un tempo complessivo di 1'42"355. Rossi ha guidato nel secondo tratto della Hyperpole, ovvero l'ultima sessione di qualifica che assegna proprio la pole, e ha messo a segno il miglior tempo della giornata, di 3 decimi migliore delle macchine inseguitrici, ovvero la Lexus e l'Aston Martin.

Quarta invece la prima Ferrari in gara, quella di Vista AF Corse, mentre l'italiano Giammarco Levorato partirà sesto con la sua Mustang davanti all'altro azzurro Riccardo Pera, alla guida di una Porsche.