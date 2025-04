Autostrada A6 senza cantieri, il consigliere Pulitanò (FdI): “Un grande risultato”

Il compito di ogni buon amministratore pubblico è quello di acquisire la consapevolezza dei problemi, cercare ogni forma possibile di soluzione, ma quando questa soluzione si trova e si dimostra efficace è anche giusto darne opportuno riscontro.

Così, infatti, Rocco Pulitanò, consigliere provinciale capogruppo e consigliere comunale capogruppo di Fratelli d’Italia a Mondovì, in merito ad un’annosa questione, quella dei cantieri sull’autostrada A6 da Torino a Savona, con particolare riferimento nel tratto da Mondovì. “Questa mattina (sabato 19 aprile, ndr) ho percorso l’intero tratto da Torino a Savona dell’autostrada: si viaggiava a doppia corsia, senza alcun cantiere ad ingombrare le carreggiate. Esprimo la mia più viva soddisfazione per quanto ho potuto riscontrare in questa vigilia di Pasqua”.

Pulitanò ricorda come “la nostra attività amministrativa come gruppo di Fratelli d’Italia è stata intensa, su questo argomento: sia a livello regionale, che a livello provinciale, che a livello comunale abbiamo presentato ordini del giorno per esprimere una posizione ovviamente non solo nostra, ma che desse voce ai tantissimi utenti dell’autostrada, sia chi la percorre per raggiungere luoghi di villeggiatura, che chi la utilizza per lavoro”.

Il risultato alla fine c’è stato: “Siamo stati ascoltati e questo non può che renderci soddisfatti – conclude Rocco Pulitanò -: ora ci auguriamo, e chiediamo, che questa situazione possa permanere se possibile anche nei fine settimana prossimi. Un grande risultato”.