Volley A2M Finale. Anche l'assessore Fantino a Brescia: "Giovedì sera dobbiamo riempire il palazzetto" [VIDEO]

Non ha voluto mancare all’appuntamento di gara-1 della finale l’assessore allo sport del Comune di Cuneo. Tra i 200 irriducibili che hanno raggiunto Brescia c’era anche Valter Fantino ad incitare i ragazzi di Matteo Battocchio. In piedi e a fare il tifo per tutta la durata della partita.

Fantino è un grande appassionato di pallavolo, non si perde una partita al palasport di San Rocco, al maschile e nel femminile: “La vittoria della squadra qui a Brescia è davvero una grande soddisfazione per la città, per la società che ha lavorato bene, ma mi permetto di dire una grande soddisfazione anche per l’intera provincia”.

Da buon tifoso preferisce essere scaramantico: “Abbiamo perso la A1 anni fa, è andata così. Dopo stasera abbiamo un piccolo piede di nuovo dentro, ma rimane da fare l’ultimo. In ogni caso essere arrivati fin qui significa che la società ha lavorato bene”.

L’assessore Fantino si rivolge ai tifosi di Cuneo: “Giovedì sera dobbiamo riempire il palazzetto e sostenere questa squadra, a prescindere dal risultato”.

LA VIDEOINTERVISTA A VALTER FANTINO QUI SOTTO: