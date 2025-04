Volley A2M. Finale. Battocchio: "La tensione si è fatta sentire, aspettiamoci una Brescia diversa in gara-2" [VIDEO]

L'ultima palla è caduta da poco, coach Matteo Battocchio non ha ancora le statistiche con le quali i suoi ragazzi hanno piegato Brescia, ma è consapevole che i suoi hanno computo una grande impresa.

"Non abbiamo giocato al meglio, la tensione si è fatta sentire da entrambe le parti, forse un po' di più da parte loro. Dobbiamo aspettarci un'altra partita da parte oro in gara-2, soprattutto in battuta dove hanno sbagliato molto".

Da buon perfezionista il coach fa la punta su alcune situazioni: "Non abbiamo gestito al meglio tre situazioni"

Le parole di Matteo Battocchio nella nostra video intervista a fine gara: