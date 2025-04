Volley A2M Finale. Mimmo Cavaccini guarda oltre gara-1: "Restiamo concentrati, non vedo l'ora sia giovedì" [VIDEO]

Non ne ha fatta vedere una di palla, Domenico Cavaccini. Una serie di difese che stroncherebbe anche il più coriaceo degli attaccanti. E non è che dall’altra parte della rete Cominetti e Cavuto abbiano picchiato piano, solo che Mimmo era come un gatto sulla preda: pronto a catturare quei palloni in qualunque parte del campo finissero: “Sono i playoff, ma non vogliamo spendere energie a ripensarci. L'unica cosa che dobbiamo fare è continuare a restare concentrati. Quando è finita la partita ci siamo detti che è ancora lunga. E lo crediamo veramente “.

Cavaccini ha un rapporto speciale con i tifosi, li fa emozionare e si emoziona: “Non è scontato vedere 200 persone che ti seguono in trasferta. Non vedo l’ora che sia giovedì e riprovare le stesse emozioni nel nostro palazzetto”.

LA VIDEOINTERVISTA A DOMENICO CAVACCINI QUI SOTTO: