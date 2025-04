Volley A2M Finale. Sottile chiama a raccolta i tifosi: "Vi aspettiamo giovedì sera per fare qualcosa d'importante" [VIDEO]

Daniele Sottile ne ha vissute di finali, ha visto talmente tanta acqua scorrere sotto i ponti che la prima reazione è quella di frenare gli entusiasmi: "Abbiamo fatto sicuramente una partita importante - dice qualche minuto dopo la fine dell'incontro -. Vincere a Brescia per 3-0 non era neanche nei nostri pensieri più profondi. L'abbiamo affrontata bene e con pazienza, sapendo superare i momenti difficili che ci sono stati. Si riparte da zero ogni set. l'ho detto ai miei compagni negli intervalli"

Poi lascia da parte per un attimo il tradizionale aplomb e si rivolge al pubblico di Cuneo: "Ci vediamo giovedì sera per fare qualcosa d'importante".

LA VIDEOINTERVISTA A DANIEE SOTTILE QUI SOTTO: