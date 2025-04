Lewandowski, lesione alla coscia sinistra. Con l'Inter ci sarà?

(Adnkronos) -

Robert Lewandowski a rischio per la semifinale di Champions League contro l'Inter. L'attaccante del Barcellona si è infortunato nell'ultima partita di Liga contro il Celta Vigo, vinta 4-3 dai blaugrana in rimonta, e gli esami di oggi, domenica 20 aprile, non fanno ben sperare in vista dell'impegno europeo contro i nerazzurri.

Lewandowski si è fermato al 78' del match valido per la 32esima giornata di campionato, che ha regalato tre punti fondamentali al Barcellona nel duello per il titolo con il Real Madrid, lamentando un problema muscolare alla coscia sinistra e lasciando il posto a Gavi. Il polacco ha subito "una lesione al muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Il rientro in dinamica con la squadra verrà deciso in base ai suoi progressi", ha comunicato il club catalano sui propri canali ufficiali.

Obiettivo di Flick, in ogni caso, sarà quello di provare a recuperare in tutti i modi il suo bomber, 36 anni e 40 gol stagionali, in vista della semifinale di andata di Champions League contro l'Inter, in programma al Camp Nou il 30 aprile, con il ritorno fissato a San Siro la settimana successiva, il 6 maggio. Una missione difficile, ma non impossibile.