Perugia, incendio in fabbrica materiali plastici a Umbertide: enorme nuvola nera

(Adnkronos) - Un incendio si è verificato in una fabbrica di materiali plastici a Umbertide, in provincia di Perugia. Le fiamme hanno avvolto parte dello stabilimento e una densa nuvola di fumo nero si è levata in cielo. I vigili del fuoco sono impegnati da questo pomeriggio negli interventi per spegnere le fiamme.