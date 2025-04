Nella A di petanque l'Auxilium Saluzzo supera il fanalino di coda Bovesana

Nel fine settimana pasquale, in campo, per la specialità petanque, la Serie A con la giornata numero undici.

Importante successo per l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, che al bocciodromo saluzzese ha superato la Bovesana per 14 a 8.

Una vittoria in prospettiva chiave salvezza, per la compagine saluzzese, che contro il fanalino di coda Bovesana, riesce a conquistare tre punti per agganciare il Muller Bordighera.

La squadra di Pietro Fornetti e del vice Nicolas Rei punta a raggiungere la salvezza diretta (quinto posto), per evitare i play out.

Il campionato riprenderà sabato 3 maggio, con l’Auxilium Saluzzo impegnata in una partita difficile al bocciodromo saluzzese, contro l’Ab Genovese.

Per il campionato juniores, domenica 27 aprile, alla Bocciofila Auxilium, si giocherà la quinta giornata: il team saluzzese, sarà impegnato contro la Valle Maira 2.

Per la specialità volo, dopo la pausa della Targa d'Oro e Pasquale, ritorna la A2. L’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo è impegnata nei play off promozione, incontrerà sabato 26 aprile, ore 14,30, al bocciodromo saluzzese, l’Albese.

A livello giovanile, under 15, la compagine saluzzese, giocherà prima fase interregionale che si giocherà a Centallo: oltre all’Auxilium, scenderanno in campo Bassa Valle, Chiavarese, Leverone, Enviese, Almesina, Pro Valfenera e Beinettese. Quattro società accederanno alla seconda fase interregionale che si giocherà il 1° maggio.