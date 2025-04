Volley A2M Finale. Cuneo ad un passo dal sogno, l'assessore Gallo: "Se sarà A1 farò di tutto perché la Regione vi sia vicina" [VIDEO]

Cuneo è ad un passo dallo storico traguardo della promozione in SuperLega. Dopo la vittoria in gara-1 contro Brescia in cittè, ma non solo cresce la febbre già alta dell'interesse intorno alla squadra di Matteo Battocchio.

La corsa per accaparrarsi un posto al palasport di San Rocco Castagnaretta per gara-2 di giovedì sera aprile (ore 20) è incominciata non appena l'ultima palla messa a terra da Marco Volpato al san Filippo aveva toccato terra.

Tra i tanti tifosi che da sempre seguono le gesta della formazione piemontese anche l'assessore regionale Marco Gallo. Cuneese doc, Gallo ha assistito a parecchie partite di regular season e non mancherà all'appuntamento con la gara più importante della stagione: "Un grandissimo risultato - dice -. Che giunge a corollario di una stagione con i fiocchi. La città di Cuneo e l'intera provincia hanno bisogno di emozioni sportive e quella di giovedì sera è una grande opportunità per tornare sul palcoscenico più importante del volley italiano".

L'assessore ha un background invidiabile nel mondo della pallavolo in Granda: "Per 10 anni sono stato il presidente della pallavolo Busca e sono state stagioni entusiasmanti. Già all'epoca lavoravamo con Cuneo, insieme ottenemmo risultati straordinari. Questa squadra e questa società al volley mi hanno riavvicinato dopo un po' di tempo. Quest'anno al palazzetto abbiamo vissuto momenti bellissimi, devo fare i complimenti al presidente Gabriele Costamagna e all'intero staff di Cuneo Volley che hanno saputo creare un movimento importante per il capoluogo"

Come detto, Marco gallo sarà in prima fila sulle tribune del palasport per gara-2: "Ci sarò, con tante speranze ed ambizioni. Siamo ad un passo, ci manca un ultimo sforzo anche se sarà difficilissimo vista la caratura degli avversari. Cuneo però ha dimostrato di essere una squadra in crescendo: partita in sordina, ha saputo creare entusiasmo intorno a se. Già vedere tutte quelle persone per la semifinale contro Prata è stato come ritornare ai vecchi tempi. Speriamo di conquistare questo successo e riportare Cuneo in A1, sarebbe un grande successo non solo per la città, ma per tutta la provincia. Direi per il Piemonte".

Regione che, dovesse Cuneo tornare nella massima serie, si dice pronta a fare la sua parte. Almeno nelle intenzioni di Marco Gallo. "Da assessore del territorio ed amante della pallavolo farò di tutto affinché la Regione possa assumersi impegni nella prossima avventura. Si potrà fare bene insieme, ovviamente insieme ad una risposta anche del territorio. mi riferisco alle altre istituzioni, ma non solo. Comunque vada, il mondo imprenditoriale dovrà dare una mano a Cuneo Volley. Se lo meritano, sono una splendida realtà".

LA VIDEOINTERVISTA A MARCO GALLO QUI SOTTO: