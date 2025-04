Volley A2M Finale. La festa di Cuneo macchiata dall'infortunio di Maciel: il brasiliano sta meglio

La grande gioia per la vittoria in gara-1 di Finale promozione contro Brescia ha purtroppo avuto un risvolto negativo per il brasiliano Daniel Maciel De Souza. Il brasiliano ha subito infatti un grave infortunio poco prima dell'inizio della partita.

Proprio quando l'arbitro stava per fischiare la fine del riscaldamento, Daniel ha voluto effettuare un'ultima battuta. Nel ricadere, una lancinante fitta di dolore lo ha pervaso: la sua spalla destra aveva ceduto, la parte sferica dell'osso del braccio si è dislocata dalla cavità glenoidea, la parte concava della scapola.

Immediatamente è stato richiesto l'intervento dei sanitari sulla panchina cuneese, che dopo i primi accertamenti hanno deciso per il trasferimento di Maciel all'ospedale di Brescia. Qui, una volta conclusa la partita, lo ha raggiunto il presidente di Cuneo Volley, Gabriele Costamagna.

Daniel è stato trattenuto in osservazione fino a tarda sera e stabilizzato: insieme con Costamagna è rientrato a Cuneo nella notte. Non si conoscono ancora i tempi di ripresa per lo sfortunato brasiliano, al quale vanno gli auguri di buona guarigione dal popolo vel volley cuneese.