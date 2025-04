Atalanta corsara a San Siro, Milan piegato per 1-0

MILANO (ITALPRESS) - All'Atalanta basta un gol di Ederson per espugnare San Siro. E' il brasiliano a regalare i tre punti preziosi alla formazione di Gasperini, al termine di una partita dalle poche emozioni. La prima vera chance del primo tempo arriva alla mezz'ora, quando Reijnders lancia in campo aperto Leao ma Bellanova si rende protagonista di un recupero decisivo in scivolata, salvando i suoi. L'occasione più grande arriva al 44', quando Jovic riceve palla in area, si gira bene sul sinistro ma calcia a lato di poco. Le due squadre vanno al riposo sullo 0-0. A inizio ripresa, i padroni di casa partono a spron battuto ma senza riuscire a impensierire più di tanto Carnesecchi. A passare in vantaggio sono invece gli ospiti, di fatto al primo tentativo. Al 17', Lookman si accentra dalla sinistra e pennella un cross sul secondo palo che Bellanova rimette al centro di testa, trovando l'inserimento con i tempi perfetti di Ederson che incorna e supera Maignan per l'1-0. Al 29', Retegui si divora il 2-0 quando sbaglia un comodo tap-in a due passi sulla linea di porta, vanificando un assist al bacio di Lookman dalla sinistra. Gli uomini di Conceicao accusano il colpo e di fatto non riescono più a rendersi pericolosi, con i bergamaschi che controllano il risultato senza grossi affanni. Allo scadere, Maignan deve mettere i piedi per fermare il mancino di Lookman, lanciato in contropiede con gli avversari sbilanciati in avanti. Il risultato non cambierà più. Il Milan resta così al nono posto e sempre più lontano dall'Europa. L'Atalanta centra invece un successo fondamentale che la mantiene in terza posizione con 64 punti all'attivo e a +4 sul Bologna quarto, in attesa della partita della Juventus sul campo del Parma.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).