Volley giovanile: il MonVi under 14 conquista un prestigioso 2° posto al Challenge "Città di Torri"

A un passo dall'impresa! Le giovani ragazze del MonVi U14 Regionale tornano dal Veneto con un prestigioso 2^ posto al Challenge “Città di Torri”. Il Torneo in terra vicentina, tra gli eventi più importanti per il volley giovanile del Nord Italia, si è svolto nei giorni tra il 17- 19 aprile. In campo le migliori formazioni giovanili del territorio nazionale, pronte a sfidarsi nelle diverse categorie giovanili.

Le ragazze del MonVi under 14 hanno rappresentato la società monregalese completando il girone a bottino pieno. Nei quarti di finale hanno poi avuto la meglio del Club 76 L’Alba Volley, mentre in semifinale sono riuscite a eliminare le padrone di casa dell'Us Torri. La finalissima, infine, con avversaria la Chions Fiume Volley, è stata particolarmente combattuta. Per decretare la squadra vincente, infatti, si è dovuto attendere l'epilogo di un avvincente terzo set, chiuso sul 15-12 a favore della formazione veneta. Vittoria solo sfiorata, dunque, per il MonVì di coach Andrea Viola, che per l'occasione ha avuto al suo fianco anche il tecnico della Bam Mondovì Claudio Basso.

Al termine del Torneo tanta la soddisfazione per il prestigioso piazzamento ottenuto. Soddisfazione per un gruppo talentuoso e affiatato, ma anche per alcune individualità. Oltre al secondo posto, infatti, Glodie Monga La Joie e Matilde Volume hanno ottenuto i riconoscimenti rispettivamente come miglior attaccante e miglior libero del Torneo per la categoria under 14.