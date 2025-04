A Ceva verranno nominati i "referenti di zona"

Si riunirà il 7 maggio alle ore 20.30 il Consiglio comunale di Ceva.

Il Consiglio – oltre a valutare il consuntivo 2024 - sarà chiamato a esaminare la delibera che istituirà i “Referenti di zona”. Figure specifiche che fungeranno da “antenne locali” che sappiano intercettare i bisogni specifici che si potranno presentare su tutto il territorio comunale. Che costituisce una superficie decisamente vasta con problematiche e necessità variegate: compito del referente di ogni singola zona sarà quello di raccogliere le istanze dei cittadini e trasmetterle all’Amministrazione comunale, nonché di avere inoltre un ruolo propositivo.

Quindici le zone individuate: Poggi San Siro, Poggi Santo Spirito, Luna- Cappuccini, Mollere, San Bernardino - Campanone, Pratolungo, Piana San Pietro - Strada dell’Infermiera, Malpotremo, Centro storico – Broglio - Sant’Agostino, San Lino - Forte, Filatoio - Nosalini - Torretta, Ferrazzi- Mastricco, Borgo Sottano - Sponda destra Cevetta, Villarello - La Braia - Movinti, Piana verso Strada di Mombasiglio - Strada Battifollo in parte e vie limitrofe. La Giunta provvederà con una propria delibera a individuare la perimetrazione delle varie zone.

Ogni area delimitata avrà quindi una persona di riferimento che verrà eletta con una formula molto simile a quella delle elezioni comunali: potranno candidarsi tutti i cittadini maggiorenni, residenti nella zona di interesse e in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità, compatibilità previsti per l’elezione a consigliere comunale. Allo stesso modo, tutti i cittadini maggiorenni potranno votare (per un singolo nominativo) su apposite schede predisposte dagli uffici comunali: il candidato più votato sarà eletto e a parità di voti vincerà quello più anziano di età. Come per gli altri appuntamenti elettorali si predisporranno seggi e si attueranno le operazioni di spoglio.

I referenti – i quali non percepiranno indennità o rimborsi spese per la loro attività – resteranno in carica per una durata che coinciderà con il mandato dell’Amministrazione comunale.

“I rappresentanti di zona nominati saranno quindi vere e proprie “sentinelle” del territorio, a stretto contatto con gli amministratori, in particolare con il consigliere delegato, con funzioni consultive e propositive – commentano il sindaco di Ceva Fabio Mottinelli e il consigliere delegato Alessandro Favole -. Uno strumento decisamente utile per il monitoraggio e l’ascolto attivo della popolazione della città di Ceva”.