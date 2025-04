A Cuneo la 6ª Giornata della Libertà di Stampa. Il 5 maggio un evento per scuole, cittadini e giornalisti

Il 3 maggio 1993 le Nazioni Unite e l’UNESCO istituirono la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, con l’intento di difendere il diritto alla libertà di espressione e promuovere un giornalismo etico, responsabile e libero da pressioni.

Con lo stesso obiettivo, l’Associazione Culturale Territori intende celebrare anche quest’anno la libertà di stampa con una giornata interamente dedicata al valore dell’informazione libera e indipendente.

L'appuntamento è fissato per lunedì 5 maggio, quando si terrà la 6ª edizione della “Giornata della Libertà di Stampa”, con la partecipazione de “Il Fatto Quotidiano”, con la presenza di Peter Gomez, direttore del portale IlFattoQuotidiano.it, e dei giornalisti Martina Castigliani, caposervizio che si occupa di politica e diritti di genere, e Giuseppe Pipitone, caposervizio che segue tematiche legate a politica, giustizia e mafie.

La Giornata prevede due momenti per riflettere sul giornalismo di oggi: la mattina, dalle 10:00 alle 12:30, sarà dedicata alle scuole secondarie di primo e secondo grado che si incontreranno al Cinema Monviso. Gli studenti e i docenti avranno l’occasione di confrontarsi con alcuni nomi di rilievo del giornalismo italiano, per comprendere meglio il ruolo della stampa nella società contemporanea. Al termine dell’incontro, seguirà la premiazione delle scuole vincitrici del concorso "La Musica e la Poesia per la Libertà di Stampa".

A guidare e moderare l’appuntamento sarà Beppe Gandolfo, giornalista Mediaset, che ha a cuore questo tema, dichiara: Il diritto di dire, scrivere e pubblicare il proprio pensiero è il cuore della democrazia, del vivere liberi. Oggi questo diritto è minacciato non solo da dittatori o da poteri forti, ma da una realtà più subdola e pericolosa, l'Intelligenza Artificiale. Se viene clonata la mia voce, se vengono riprodotti i miei movimenti, si può arrivare a distorcere completamente la verità, il mio pensiero... . Si può giungere a pubblicare video o audio a mia insaputa in cui mi si fa dire l'opposto di quello che vorrei è che penso. È pericolosissimo: dobbiamo attrezzarci, riflettere, avere gli strumenti adeguati per difendere la nostra libertà di espressione.

Il secondo momento, previsto per la sera, è invece un evento aperto al pubblico, con prenotazione obbligatoria. Il tema sarà lo stesso che ha ispirato il concorso: l’intreccio tra arte, musica e libertà di informazione, affrontato insieme ai giornalisti de Il Fatto Quotidiano.

La “Giornata della Libertà di Stampa” si conferma un momento importante per la città di Cuneo e per il territorio, capace di coinvolgere studenti, lettori, giornalisti e cittadini attivi, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza collettiva su un tema cruciale per la democrazia.

L’evento è reso possibile grazie al patrocinio di Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte e Comitato Regionale per i Diritti Umani e Civili, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Banca di Caraglio, Uspi, Comune di Cuneo, Provincia di Cuneo, Ordine dei Giornalisti del Piemonte e il Conservatorio "G. E. Ghedini" di Cuneo.

Per tutte le informazioni, è possibile visitare il sito www.giornatalibertadistampa.it.

Le prenotazioni per l’evento serale sono già aperte e possono essere effettuate cliccando qui.