A Vicoforte, in occasione delle celebrazioni del 25 Aprile, il parco della Rimembranza verrà intitolato al generale Piovano

A Vicoforte la ricorrenza del 25 Aprile, ottantesimo anniversario della Liberazione, sarà celebrata alle ore 10 nel ricordo della famiglia Prato, trucidata il 28 aprile 1945 dai nazisti in fuga, prima presso il cippo posto sul luogo dei fatti ai lati della Strada Statale n. 28 all’ingresso del paese e poi con la visita alla loro tomba nel cimitero di Fiamenga.

Alla cerimonia sono invitati il Consiglio Comunale dei Ragazzi, il locale Gruppo Alpini, l’Associazione Nazionale Partigiani ed altre associazioni, scuole e tutti i cittadini anche per ascoltare le riflessioni di alcuni studenti e del Prof. Roberto Rossetti.

Quest’anno la celebrazione della Liberazione viene arricchita dalla intitolazione al Gen. Giovanni Battista Piovano, generale di brigata del Corpo militare degli Alpini, del Parco della Rimembranza, posto in via San Giovanni, dove, subito dopo il ricordo della famiglia Prato, ci si recherà per la cerimonia.

Questa fa seguito alla decisione del Consiglio Comunale dello scorso anno che aveva approvato l’intitolazione di un luogo pubblico al Gen. Piovano, nato a Vicoforte nel 1917, ivi deceduto nel 1983 ed insignito della Medaglia d’argento al valor militare e della Croce d’oro al merito di guerra.

Dopo aver esperito le necessarie consultazioni, la Giunta, nel mese di ottobre, aveva deliberato l’intitolazione del Parco della Rimembranza, luogo in cui è già posto un cippo in memoria degli Alpini.

L’orazione celebrativa sarà curata dal Prof. Giorgio Cugnod, autore di un libro edito alcuni anni fa che ricorda la vita e le vicende di guerra del Gen. Piovano.