Alba: bandiere a mezz’asta per la scomparsa di Papa Francesco

Sul balcone del Palazzo comunale di Alba sono state issate le bandiere a mezz’asta in segno di lutto e cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco. Il Santo Padre Jorge Mario Bergoglio si è spento alle ore 7.35 del 21 aprile, Lunedì dell’Angelo.

Per il lutto, il vescovo della Diocesi di Alba, monsignor Marco Brunetti ha proclamato una celebrazione eucaristica dedicata al Papa defunto. Si terrà giovedì 24 aprile alle ore 20.30, nella Cattedrale di San Lorenzo.

Per tale congiuntura, sempre giovedì 24 aprile è stata posticipata alle ore 21.30 la partenza della “Fiaccolata resistente – 80 anni di Democrazia” (era inizialmente prevista alle ore 20.30). Il via è in corso Banská Bystrica, con ritrovo davanti all’ingresso del cortile del Liceo scientifico “Cocito”.