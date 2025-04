Buona la prima per lo spettacolo “Le Tre Medaglie” a Boves

Dopo l’ottimo riscontro dell’evento realizzato a Boves sia in termini di partecipazione, che di riscontro ed apprezzamento, lo spettacolo teatrale “Le Tre Medaglie” sbarca anche a Cuneo il 26 aprile alle ore 20:30 in Sala San Giovanni. In occasione dell’Ottantesimo Anniversario della Liberazione, vengono unite arte, memoria e musica per rendere omaggio all’opera del grande scultore Umberto Mastroianni ed al sacrificio delle tre città Medaglia d’Oro al Valore Militare (Alba, Boves e Cuneo).

L’evento fa da corredo alla Mostra “Libera Azione” allestista in Palazzo Samone e dedicata a Mastroianni, organizzata dall’Associazione Insieme in collaborazione con l’Ordine dei Cavalieri delle Langhe e le ACLI, che sarà eccezionalmente aperta venerdì 25 aprile dalle 15:30 alle 19:00 contestualmente alla ricorrenza degli ottant’anni dalla Liberazione.

In questo scenario si inserisce l’evento de “Le Tre Medaglie”: attraverso una messa in scena innovativa, racconta la genesi e il significato del Monumento alla Resistenza di Cuneo, una delle opere più imponenti e simbolicamente rilevanti dello scultore, situata nel Parco della Resistenza. La narrazione intreccia l’arte e la storia della Resistenza, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e di grande impatto emotivo e vede la partecipazione di tre straordinari professionisti: Paolo Tibaldi, attore di talento reduce dal successo come protagonista maschile del film Onde di Terra, attualmente in concorso al prestigioso premio David di Donatello; Silvana Cincotti, storica dell’arte di grande erudizione e appassionata divulgatrice, che guiderà il pubblico attraverso la poetica di Mastroianni e il significato del suo monumento; Simona Colonna, polistrumentista di grande sensibilità, che accompagnerà lo spettacolo con originali melodie capaci di amplificare la potenza espressiva della narrazione.