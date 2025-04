Busca, lo sportello per le istanze contro le liste d’attesa rimane aperto anche il 23 e 25 aprile

Nella settimana in corso lo Sportello di Busca per le istanze contro le liste d’attesa sarà aperto anche mercoledì 23 aprile, dalle 15 alle 16.30, oltre che venerdì 25 aprile, nel consueto orario (dalle 9.30 alle 11.30), presso i locali Caritas, in Piazza della Rossa.

"Dato l’elevato numero di persone che fanno ricorso allo Sportello - dicono i volontari - abbiamo deciso di non chiudere nella festività del 25 aprile e di estendere anzi il servizio a mercoledì pomeriggio’".

Lo Sportello, attivo da luglio 2024, ha aiutato più di 1000 utenti a trovare posto presso il Servizio Sanitario per visite e esami che risultavano non prenotabili. Lo Sportello può essere contattato anche via email, all’indirizzo sportellosalutebusca@gmail.com