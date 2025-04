Conoscere il lupo: a Santa Vittoria d'Alba una serata per scoprire come vive, come si comporta e come relazionarci con questo affascinante ma controverso animale

“Conoscere il lupo” è il titolo di una serata informativa nella quale scoprire come vive, si comporta e si rapporta con l’uomo questo predatore.

L’evento, a cura dell’associazione culturale Naturaltrek affiliata alla F.I.E. Federazione Italiana Escursionismo, si svolgerà mercoledì 30 aprile presso la Sala dello Sport di Santa Vittoria d’Alba, fraz. Cinzano, in via Vers Pont du Gard 19, con inizio alle ore 21 con ingresso libero.

Quello del lupo è un tema che sta suscitando da qualche anno interesse e anche legittime preoccupazioni: "La presenza del lupo, spiegano gli organizzatori, è un argomento che richiede un approccio informato e consapevole, lontano da pregiudizi e basato su dati scientifici. La serata si propone di offrire un’occasione di dialogo aperto, equilibrato e condiviso per affrontare con chiarezza e onestà intellettuale un tema che tocca da vicino anche il nostro territorio".

Il lupo è pericoloso? Quali sono i comportamenti da evitare? È vero che i lupi hanno paura dell’uomo? Sono alcune delle tante domande a cui proveremo a rispondere in questa serata di informazione e sensibilizzazione sul nostro rapporto con la fauna selvatica e, in particolare, sulla presenza del lupo in Italia. Dopo due secoli di assenza su gran parte del territorio nazionale, negli ultimi anni il lupo è tornato, a causa di molteplici fattori, ad estendere il suo areale su molte zone del paese. Anche alcune aree del nostro territorio oggi sono interessate dalla presenza della specie.

Nonostante la grande importanza di questo animale per la biodiversità, il rapporto con l’uomo e con le attività antropiche non è sempre semplice. Per evitare di trovarsi di fronte a carenze informative o a un’informazione approssimativa sul rapporto con la fauna selvatica, è importante promuovere la divulgazione con esperti e operatori del settore e un dialogo costruttivo e informato nella cittadinanza, docenti ed escursionisti spesso in contatto con la natura. Interverrà il veterinario dr. Stefano Panzieri, che ha anche contribuito al progetto conclusosi lo scorso anno “Life WolfAlps EU” ed anche socio/escursionista all’interno dell’associazione Naturaltrek.

Evento aperto a tutti! Invito rivolto anche a : docenti scolastici, escursionisti e appassionati di grandi carnivori. La partecipazione è gratuita.