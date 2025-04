Cuneo, a quando la ristrutturazione della ringhiera di corso Giovanni XXIII?

Si parlerà in Consiglio comunale dello stato delle ringhiere dei viali ciliari della città di Cuneo, grazie a un’interpellanza presentata dal gruppo Cuneo per i Beni Comuni.

Nello specifico, si tratteranno quelle che separano la strada pedonale sterrata dalla ripa sottostante in corso Giovanni XXIII: a scopo precauzionale, in passato, erano state collocate ringhiere in plastica, poi sostituite da strutture metalliche a griglia, tutti manufatti che alterano l’estetica del corso ma che per la gran quantità di cittadini di ogni età che percorrono questa passeggiata e frequentano, in generale, la zona risultano del tutto necessari.

Il gruppo chiede quindi all’assessore ai Lavori Pubblici se ci sia o meno una progettazione in corso per la sistemazione del sito con il restauro o la sostituzione dei manufatti deteriorati, e quali possano essere i canali di finanziamento.