L’Associazione Commercianti Albesi ricorda Giacomo Oddero: "Operò con la lungimiranza del padre che mira a costruire il benessere per la propria famiglia"

Si susseguono messaggi e ricordi volti a ricordare la figura di Giacomo Oddero, imprenditore e amministratore pubblico la cui opera svolta lungo decenni di impegno prima come sindaco di La Morra e quindi in diversi e importanti ruoli – a partire dalla presidenza della Camera di Commercio e da quella della Cassa di Risparmio di Cuneo, per citare i principali – viene riconosciuto come centrale nello sviluppo economico delle Langhe e dell’intera provincia.

Tra questi, quello che giunge dall’Associazione Commercianti Albesi, per voce del presidente Giuliano Viglione e del direttore Fabrizio Pace.

"Con Giacomo Oddero – dicono – se ne va una di quelle rare personalità che nel corso della vita hanno saputo cogliere i segnali dei tempi, talvolta anticipandoli, per ottenere all’Albese, alle Langhe e al Roero risposte straordinarie a esigenze straordinarie".

"Da una rete idrica cruciale per servire il territorio alla promozione del tartufo e dei prodotti locali per intercettare un turismo nascente, dal supporto alle imprese tramite la Cciaa al sostegno alla cultura e al sociale tramite la Crc e poi la Fondazione Crc per aiutare la comunità a crescere, fino all’attività propria di farmacista e produttore di vino svolta sempre con orgoglio e responsabilità esemplari, Oddero ha operato con la lungimiranza del padre che mira a costruire il benessere per la propria famiglia, estendendo questo senso ambizioso e civico all’intera collettività. Scompare un riferimento – concludono –, un uomo di grande carattere, valore, intelligenza".