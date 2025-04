Racconigi: aperte le iscrizioni al Nido d’Infanzia comunale “Madre Teresa di Calcutta

Fino al 18 maggio saranno aperte le iscrizioni al Nido d'Infanzia Comunale "Madre Teresa di Calcutta" di Racconigi per l’anno educativo 2025/2026. Potranno presentare domanda le famiglie con bambini e bambine nati dal 1° gennaio 2023, con età compresa tra i tre mesi e i tre anni.

La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente on-line utilizzando lo “Sportello Unico Digitale” raggiungibile a questo link (https://sportello.comune.racconigi.cn.it/sportello-unico-digitale/). L’accesso allo sportello è possibile tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) oppure Tessera Sanitaria abilitata (TS-CNS).

Sono disponibili due tipologie di iscrizione: tempo pieno (full-time) dalle ore 7:30 alle ore 17:30, e tempo parziale (part-time) dalle ore 7:30 alle ore 13:30.

I bambini e le bambine già iscritti e frequentanti la struttura nell’anno scolastico 2024/2025, nati dal 1° gennaio 2023, avranno diritto di assoluta precedenza in graduatoria, per mantenere la continuità del loro percorso educativo. Le famiglie dovranno comunque confermare l’iscrizione. Invece, le famiglie con bambini precedentemente inseriti in graduatoria, ma collocati in lista d’attesa, dovranno presentare una nuova domanda.

Le domande presentate oltre il termine del 18 maggio saranno comunque accettate dal sistema, ma verranno gestite come domande fuori termine.

Il calendario scolastico del Nido per l’anno educativo 2025/2026 sarà definito a partire dal calendario regionale, non appena questo sarò approvato dalla Giunta del Piemonte. Di norma, il servizio sarà attivo dal primo lunedì feriale di settembre all’ultimo giorno feriale di luglio.

“Il Nido d’Infanzia rappresenta un servizio indispensabile per le famiglie del nostro territorio: è molto più di un supporto alla genitorialità, è un luogo dove i bambini iniziano a esplorare il mondo attraverso un progetto educativo strutturato, attento ai bisogni di ciascuno e capace di stimolare lo sviluppo delle loro potenzialità”, commenta la consigliera con delega all’istruzione Elisa Reviglio.

Maggiori informazioni sui criteri di priorità nella formazione delle graduatorie, sui costi e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sull’albo pretorio del Comune di Racconigi.