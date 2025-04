Saluzzo, messa per Papa Francesco giovedì 24 aprile in duomo

Tributi, messe speciali e preghiere per Papa Francesco, in tutto il mondo. Il corpo del Pontefice è nella Basilica di San Pietro esposto ai fedeli fino a venerdì sera, poche ore prima dei funerali, che si terranno sabato 26 aprile alle 10.

A Saluzzo le campane del duomo hanno suonato a lutto ieri lunedì 21 aprile. "Preghiamo per Papa Francesco tornato alla Casa del Padre, sappia essere sempre nel suo ricordo, esempio di vera fede nella Chiesa tutta ed in particolare alla nostra Chiesa Saluzzese" scrive il vescovo sulla pagina facebbok della Diocesi.

Monsignor Cristiano Bodo dopo la messa per il Pontefice ieri, Pasquetta, alle 18,30 nel Duomo di Saluzzo, annuncia una messa per il Santo Padre giovedì 24 aprile alle 10,30 sempre in cattedrale.