Cambio casa in vista? Ecco cosa fare prima del trasloco

Allo stesso tempo, però, non va trascurata l'organizzazione dietro il trasferimento di mobili e di scatole, oltre a ciò che riguarda le comunicazioni da inviare e le scadenze da rispettare, un insieme di attività che devono essere considerate con attenzione. Preparare tutto in anticipo permette di vivere questo cambiamento con maggiore serenità, allontanando lo stress ed eventuali imprevisti.

La procedura di subentro per le utenze domestiche

Chi si trasferisce in un'abitazione appena acquistata oppure non occupata da parecchio tempo deve controllare le utenze di energia elettrica e gas. In molti casi è necessario compiere il subentro, cioè riattivare i servizi interrotti da chi viveva in precedenza nei locali.

Per chi vuole puntare sul risparmio, conviene scegliere un fornitore con proposte affidabili e vantaggiose. Se sei pronto per questa fase, attiva qui un nuovo contratto luce e gas: potrai usufruire di tariffe in linea con le tue abitudini e di una fornitura stabile già dai primi giorni di permanenza. Avviare la pratica prima del trasloco è importante, per assicurarsi l'energia necessaria ad accompagnare un nuovo capitolo della vita.

La pianificazione delle attività

Meglio un trasloco eseguito in fretta o uno portato a termine in modo efficiente? La migliore risposta a questa domanda è ovviamente quella che prevede delle attività organizzate in tutti gli aspetti. Per prima cosa, conviene stilare un elenco di tutte le attività essenziali, come l'imballaggio di oggetti fragili o il contatto con aziende di trasporto.

Per non sovraccaricare nessuno e ridurre il rischio di tralasciare dettagli importanti, è bene assicurarsi di suddividere i compiti tra i vari componenti della famiglia. Sarebbe anche utile valutare la data esatta del trasporto, controllare la disponibilità del servizio di noleggio dei furgoni (se necessario) e stabilire quando dedicarsi alle pulizie della nuova abitazione. Meglio coordinare il tutto con qualche settimana di anticipo, in modo da superare possibili ostacoli.

Preparare e organizzare gli oggetti

La gestione fisica di tutti i beni è probabilmente la fase più impegnativa. Per rendere il passaggio più semplice, è utile raccogliere il contenuto delle stanze in scatole corredate da etichette. Basterà inserire una breve descrizione, con l'indicazione dello spazio di destinazione (camera da letto, cucina o soggiorno), per individuare rapidamente gli oggetti in fase di sistemazione. Questo semplice accorgimento riduce di molto lo stress nel momento in cui si aprono i pacchi nella nuova casa.

Prima di iniziare a impacchettare, è importante anche decidere se liberarsi di oggetti che non servono più o che occupano spazio inutilmente. Ciò che non si utilizza può essere donato o riciclato, anche per rendere la casa nuova essenziale e confortevole.

Gestire documenti e tutti gli aspetti della burocrazia

Ci sono aspetti spesso trascurati quando si cambia casa, come la sistemazione della documentazione personale e la comunicazione del nuovo indirizzo alle istituzioni interessate. Bisognerebbe, a questo proposito, raggruppare in un raccoglitore tutti i contratti, le ricevute e le fatture, in modo da facilitare il reperimento delle informazioni utili al momento opportuno.

È altrettanto importante informare la banca, l'ufficio postale, l'anagrafe del Comune di riferimento e il medico, così da far arrivare posta e comunicazioni nell'abitazione corretta. Chi gestisce un’attività, inoltre, non può dimenticare di avvisare i propri clienti o collaboratori del cambiamento.

Bisognerebbe pianificare tutti questi passaggi con largo anticipo, perché soltanto in questo modo si potranno prevenire inconvenienti e si ottiene una maggiore tranquillità quando ci si trova già alle prese con tante incombenze.

Arrivati nel nuovo spazio, è importante concedersi il tempo di sperimentare differenti modi di arredare le stanze, cogliendo l'occasione di creare un ambiente a tutti gli effetti personale. Il trasloco richiede energia e spirito di iniziativa, ma porta con sé tante novità e la possibilità di reinventare i propri ritmi quotidiani.















