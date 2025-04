A Borgo San Dalmazzo un aperitivo Resistente per celebrare l’80° Anniversario della Liberazione

Le celebrazioni ufficiali per l’80° Anniversario della Liberazione a Borgo San Dalmazzo previste la mattina del 25 aprile ( vai al programma completo ), continuano nel pomeriggio con un appuntamento di festa popolare. Venerdì 25 aprile, dalle ore 17.30 alle 21, gli spazi di Palazzo Bertello ospiteranno “Aperitivo Resistente”, un’occasione per unire musica e memoria storica.



Protagonisti dell’evento saranno i Bistrò Dalfin, guidati dall’eclettico Sergio Berardo, figura di spicco della musica occitana, capace di rivoluzionare la percezione della cultura occitana. Il gruppo unisce sonorità tradizionali a influenze moderne, regalando performance coinvolgenti e ricche di energia. Con la ghironda, i ritmi pulsanti e arrangiamenti innovativi, i Bistrò Dalfin riescono a coniugare radici e sperimentazione, portando avanti il patrimonio culturale delle valli piemontesi con uno stile che sa unire folk, rock e jazz ed è capace di affascinare diverse generazioni di pubblico.



Ad aprire il concerto dei Bistrò Dalfin sarà la Rolling ego band del Liceo Artistico Musicale Bianchi - Virginio di Cuneo; gli studenti presenteranno anche alcuni pannelli “resistenziali”: le nuove generazioni possano essere custodi della memoria storica anche attraverso l’arte e la musica.



L’appuntamento, a ingresso libero, promosso dall’Associazione Fiera Fredda e della Lumaca con la collaborazione del Liceo Artistico Musicale Ego Bianchi di Cuneo, combina partecipazione e intrattenimento, invitando la comunità a vivere insieme un momento di festa e consapevolezza.



Vai al programma di Borgo San Dalmazzo per l’80° Anniversario della Liberazione