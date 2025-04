Dove l’arte incontra il sacro. A Busca visite alla mostra di Casa Francotto con gli eventi collaterali

Nell’ambito della mostra “Natura e vita – Daniele Fissore opere dal 1973 al 2017” domenica 27 aprile lo staff di Casa Francotto organizza un interessante evento collaterale.

Coloro che si recheranno nella sede espositiva, infatti, potranno usufruire di una visita guidata alla mostra di Daniele Fissore e saranno accompagnati in una visita alle Cappelle di San Giacomo e di Santo Stefano. “La cappella di Santo Stefano - spiegano gli organizzatori - è sorta alle origini del cristianesimo locale, dell’antico edificio della cappella di Santo Stefano resta la splendida abside affrescata.

Sul ‘mur de chevet’ è dipinta l’annunciazione e il ‘Cristo in avello’, tra Maria e Giovanni piangenti. Nel catino absidale appare la raffigurazione del tema della catechesi primitiva, il tetramorfo di Ezechiele con il ‘Cristo Pantocrator’ nella mandorla iridata e i simboli degli evangelisti. Divisa in quattro scene, è narrata la storia del protomartire Santo Stefano”.

Per quanto riguarda la storia della cappella di San Giacomo Maggiore di Busca: “È dedicata all’apostolo di Gesù detto anche Giacomo di Zebedeo fratello di Giovanni, - spiegano le guide dello staff di Casa Francotto - uno degli apostoli più presenti e vicini alle vicende di Gesù - è sorta nel ‘400, ed era collocata fuori dalle mura della città in un’area abitata e recintata detta Mastrella, corredata da portico per accogliere i viandanti e pellegrini che transitavano a Busca attraverso in uno degli itinerari verso San Giacomo di Compostela in Spagna”.

L’iniziativa è in programma nel pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30. Biglietto: intero 10 euro, 7 euro per tesserati Abbonamento Musei. Under 14 gratuito. Prenotazione obbligatoria 371-5420603. info@casafrancotto.it