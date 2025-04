Proseguono gli appuntamenti a Borgo San Dalmazzo per l’80° anniversario della Liberazione

Il programma cittadino per l’80° Anniversario della Liberazione aperto giovedì 10 aprile, prosegue. Dal 25 al 27 aprile e dal 1° al 4 maggio, è prevista l’apertura continuativa del percorso multimediale storico-didattico dedicato alla Shoah. Vai alla pagina dedicata



Mercoledì 23 aprile, ore 21, si svolgerà la tradizionale fiaccolata a Sant’Antonio Aradolo in ricordo della banda del Saben. Prima della fiaccolata ricordo dell’eccidio di Sant’Antonio Aradolo, in particolare di Maria Giraudo (Puna).



Sempre in Biblioteca Anna Frank, giovedì 24 aprile, ore 18, nell’ambito di “A Borgo... giovedì con l’autore”, Laura Dalmasso presenta il libro “Don Costanzo Demaria un prete partigiano”, edito da Fusta Editore. Il libro ha ricevuto il patrocinio dell'ANPI. Dialoga con l’autrice Paolo Cattero. Vai alla pagina dedicata



Venerdì 25 aprile le celebrazioni ufficiali. Alle ore 9, presso la rotonda delle Alpi Marittime, deposizione corona di alloro e omaggio ai caduti partigiani con l’intervento dei Sindaci delle valli. Alle ore 9.45, in piazza Liberazione, orazione ufficiale a cura della dott.ssa Silvia Olivero, direttrice dell’Archivio Storico di Savigliano. A seguire deposizione delle corone d’alloro e celebrazione della S. Messa al cimitero cittadino.



Nel pomeriggio del 25 aprile, nell'ambito di "Municipi Aperti", dalle ore 15 e fino alle ore 17, sarà possibile visitare la Torre Civica cittadina (vai alla pagina dedicata) . A partire dalle ore 17.30 e fino alle ore 21, “Aperitivo Resistente” con i Bistrò Dalfin presso gli spazi di Palazzo Bertello. Ad aprire il concerto della formazione guidata da Sergio Berardo saranno i ragazzi della rock band del Liceo Artistico Bianchi - Virginio di Cuneo. Vai alla pagina dedicata



Sabato 26 aprile, ore 21, presso l’Auditorium civico, “Mai più vogliam la guerra”, spettacolo teatrale in memoria dei borgarini Giovanni e Spartaco Barale portato in scena dalla compagnia teatrale “Gli Episodi” di Boves. Vai alla pagina dedicata



Sabato 10 maggio, ore 14.30, “Passeggiata partigiana” alla scoperta dei luoghi e dei protagonisti della Resistenza a Borgo San Dalmazzo in compagnia di Gigi Garelli, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo. A seguire, ore 17.30, presso la Sala del Consiglio di Borgo San Dalmazzo, incontro pubblico “Perché votare? Il voto dal ’45 ad oggi”. Intervengono Andrea Levico, Franco Chittolina ed Ezio Bernardi.





Il calendario appuntamenti per l’80° Anniversario della Liberazione è promosso dal Comune di Borgo San Dalmazzo con la collaborazione di: Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, ANPI Borgo San Dalmazzo e Valli, Aree Protette Alpi Marittime, Associazione Pedo Dalmatia, Associazione APICE, Liceo Artistico Musicale Ego Bianchi di Cuneo, Associazione Fiera Fredda e della Lumaca.