"Riccio music day" ad Alba, in concerto al Teatro sociale Alberto Fortis per raccogliere fondi per "La ninna"

“Dopo due mesi di intenso lavoro siamo finalmente riusciti ad organizzare uno strepitoso concerto di beneficenza per contribuire a costruire il primo ospedale per ricci d'Europa! L'iniziativa del libro a fumetti '75 KG DI FELICITÀ' per sostenere il progetto ci sta aiutando molto, ma non è sufficiente e per questo motivo abbiamo pensato di mettere in piedi un festival musicale”.

Presenta così, il dottor Massimo Vacchetta, il nuovo progetto del “Centro Recupero Ricci La Ninna”. Con il ricavato, si costruirà l’ala del pronto soccorso dedicata alle emergenze e il centro di accoglienza per i volontari che raggiungono il Centro da tutta Italia ed Europa.

Il concerto, che si terrà domenica 27 aprile alle ore 17 al Teatro Sociale di Alba, vedrà ospite il grandissimo cantautore, musicista e pluristrumentista Alberto Fortis, una delle figure più importanti e conosciute del cantautorato italiano. Ad inaugurare l’evento, alle ore 17, ci sarà la band Sunrise, che porterà sul palco un tributo tutto femminile a Lucio Dalla seguito da Annibale Giannarelli, vincitore di “The Voice Senior” e mitico interprete della colonna sonora del film cult “Lo chiamavano Trinità”. Alle ore 19 il palco sarà tutto per Alberto Fortis, che chiuderà in bellezza il “Riccio Music Day”.

Durante il concerto verrà assegnata anche “la riccia d’oro”, un simbolico riconoscimento alle persone note che hanno contribuito alla causa dei ricci con la loro dedica e prefazione tra le pagine del libro: ci saranno, a ritirare personalmente il premio, Bruno Bozzetto e l’attore tedesco Andreas Hoppe. Verranno premiati anche Brigitte Bardot e Brian May, ma non saranno presenti.

All’evento, sarà possibile anche donare una cifra per portare sul proprio comodino il fumetto “75 kg di felicità” di Massimo Vacchetta e Roberta Morucci, con illustrazioni di grande valore dell’illustratrice e fumettista romana; nel fumetto compaiono le pregiate dediche di Bruno Bozzetto (il famoso, geniale, disegnatore italiano creatore di film d’animazione note al grande pubblico), di Brian May (il chitarrista fondatore dei mitici Queen, animalista appassionato, che ha creato in Inghilterra l’organizzazione no-profit “Save me” e un Centro di accoglienza per ricci – “Amazing Grace”, nel Surrey) e nella ristampa (così come nell’edizione francese) ci sarà anche quella di Brigitte Bardot (nota non solo per essere una leggendaria attrice francese, ma anche per il suo amore per gli animali, che la portò ad abbandonare la sua carriera precocemente per dedicarsi a loro con la sua Fondazione omonima); “75 Kg di felicità” è un’opera di estrema qualità, commovente ed emozionante ma anche di intento educativo e didattico, adatta a tutte le età. Ma le novità non sono finite: l’edizione tedesca, così come l’imminente ristampa, oltre a quella di Brigitte Bardot, avrà la dedica di Andreas Hoppe (attore sensibile e impegnato nel promuovere i diritti degli animali e il rispetto della natura).

È partita la prevendita dei biglietti per il concerto:

ad Alba presso:

- Radio Guido, via Vittorio Emanuele 17, tel. 0173 44910298

- Libreria La Torre, via Vittorio Emanuele 19, tel. 0173 33658