Verzuolo, Manta e Valle Varaita insieme per gli 80 anni dalla Liberazione

Per commemorare gli 80 anni dalla Liberazione, la sezione ANPI Verzuolo e Valle Varaita, il Comune di Verzuolo, le scuole dell’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci e diverse associazioni locali, ha organizzato un articolato programma di iniziative per ricordare il significato della Resistenza e tramandarne l’eredità alle nuove generazioni.

A Verzuolo, la memoria partigiana è ancora viva e profondamente radicata nella comunità. La lotta per la libertà, che ha segnato il territorio durante il secondo conflitto mondiale, continua a essere un tema centrale, affrontato nel tempo attraverso racconti, biografie, opere editoriali, testimonianze e attività scolastiche.

In un periodo storico segnato da tensioni internazionali, conflitti latenti e nuove sfide per la democrazia, l’80° Anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo assume un significato ancora più attuale.

Ecco il programma:

Giovedì 24 aprile: la vigilia dell’Anniversario della Liberazione inizia alle 8,30 con l’apertura al pubblico e alle scolaresche del Palazzo Comunale di Verzuolo, con ritrovo nella sala del Consiglio.

Verrà proiettato il video 'Storia di Angelo Boero', partigiano e sindaco, realizzato dagli studenti dell’Azienda Formazione Professionale. In contemporanea sarà allestita una mostra dei disegni realizzati dagli alunni della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci sul tema della Pace.

Alle 15: nella sala grande di Palazzo Drago (in via Marconi 13), si terrà l’inaugurazione del quadro sulla Pace, opera dell’artista Luca Milanesio.

Alle 20,30: ritrovo presso nella Chiesa di Santa Maria della Scala (all’inizio del Paschero) per la “Fiaccolata per la pace e la libertà”.

Alle 21 – 21,15: la fiaccolata “Testimoni di Libertà”, proveniente da Manta e Saluzzo, arriverà al Parco della Resistenza dopo una tappa sul piazzale della Scuola dell’Infanzia.

Alle 21,30 in Palazzo Drago, saluto del sindaco di Verzuolo Giampiero Pettiti e dei rappresentanti dell’ANPI Vezuolo-Valle Varaita, associazione presieduta da Dario Peirano.

A seguire, concerto de La Grande Orchestra Occitana (ingresso libero)

Venerdì 25 aprile: Celebrazione ufficiale della Liberazione

Alle 9 messa nella Cappella Madonna della Neve nella frazione Villanovetta di Verzuolo.

Alle 12,30: Pranzo della Liberazione al ristorante di Palazzo Drago (prenotazione obbligatoria al 333-9429590).

Dario Peirano, presidente dell’ANPI Verzuolo-Valle Varaita, ha ricordato come l’associazione partigiani verzuolese sia da sempre in prima linea nell’organizzazione del 25 aprile con le istituzioni locali:

“Abbiamo voluto quest’anno, per l’80° anniversario, ampliare la rete organizzativa, coinvolgendo non solo il Comune ma anche le scuole e le associazioni di Verzuolo e anche il Comune di Manta e alcuni Comuni della valle Varaita: Piasco, Rossana, Venasca-Isasca, Brossasco, Melle, Casteldelfino e Pontechianale”.

Domenica 27 aprile alle 21: Concerto nella Chiesa Antica Parrocchiale alla Villa di Verzuolo con l’Ensemble di archi e il Coro della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo. Ospite un rappresentante di Amnesty International. Raccolta fondi per i bambini colpiti dalle guerre.

A maggio presentazione del nuovo sito ANPI Verzuolo-Valle Varaita realizzato dagli studenti dell’ITIS Rivoira, con testimonianze, foto e documenti raccolti dai ragazzi della Scuola Media Da Vinci. Prevista anche la premiazione del concorso “Un manifesto per il 25 Aprile 2025”, integrate da fotografie e documenti della Resistenza nelle nostre valli. Mostra e premiazione degli elaborati degli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado (medie) "Un manifesto per il 25 aprile 2025".

Eventi a Manta e negli altri Comuni della Valle Varaita

Il 23 aprile a Manta alle 21 in Santa Maria del Monastero: presentazione del libro “I liberali non hanno canzoni - Maria Giulia Cardini: storia di una Partigiana” di Rossella Pace. Con la partecipazione di Rossella Pace, Adriana Macchi (figlia di Maria Giulia Cardini) e il professore Pier Franco Quaglieni. Modera Giampaolo Testa.

Il 25 aprile a Brossasco alle 20,30, in piazza Savorgnan: “Parole e Musica per la Festa della Liberazione”, con vin brulé e cioccolata per tutti.

Il 26 aprile a Melle alle 16, commemorazione dei giovani partigiani uccisi il 1° aprile 1944, intervento del professore Livio Berardo.

Alle 17 partenza della Camminata alla Madonna della Betulla da vari punti (a cura della Proloco). Seguirà alle 19 la cena su prenotazione e alle 21 accensione dei lumini in memoria di tutti i Caduti.

Il 27 aprile a Rossana alle 9: Trekking partigiano su sentieri percorsi dei giovani che scelsero di combattere per la Libertà. Ritrovo davanti alla chiesa del paese per un’escursione facile guidata da un esperto che illustrerà i luoghi più significativi della Resistenza.

Il 30 aprile a Piasco alle 20,30 nella Sala Polivalente: spettacolo “Io non ci sto”, storie di giovani partigiani, a cura degli studenti della scuola media. In serata, consegna alla sindaca Stefania Dalmasso della storica bandiera ANPI Piasco cucita la notte del 24 aprile 1945 dai coniugi Fina.

Il 3 maggio a Venasca alle 16 sotto l'Ala di Piazza Caduti merenda Partigiana per bambini e ragazzi con animazione a tema e letture curate da Caterina Ramonda.

Alle 18 “Marcia per la Pace” aperta a tutti. Percorso: Venasca-Isasca, qui ogni partecipante lancerà le ‘bombe’ di fiori preparate dai ragazzi. Quindi aperitivo offerto dalla Pro Loco di Isasca e ritorno a Venasca.

Il 10 maggio a Pontechianale: posa della targa ricordo in memoria di Filippo Chiri e Antonio Berardo caduti civili del paese della valle Varaita per mano dei nazifascisti.

Il 21 giugno a Casteldelfino: “Sui sentieri della Libertà” camminata in collaborazione con 'Alevè Libre' accompagnati dallo scrittore Paolo Calvino.

Gli ingressi agli eventi sono liberi.