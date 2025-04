Coppa Italia 1^Zona di Karting: BT racing si prepara al terzo round stagionale

Saranno le curve del kartodromo cuneese a fare da cornice al terzo appuntamento di Coppa Italia 1^Zona. Un appuntamento importante, nonché giro di boa della stagione targata venti-venticinque, che vedrà impegnati numerosi portacolori della BT racing.

Tra i protagonisti al via, il cuneese Michele Tassone, il quale via su Kart Sodì motorizzato TM, cercherà di utlizzare al meglio il tracciato “amico” di Busca, per confrontarsi con gli altri pretendenti della categoria KZ2.Tra gli altri, ritroviamo Pietro Sarvia e Marco Andreis, entrambi al via su Kart Sodì motorizzati TM. Per Andreis, l’obiettivo sarà quello di conservare la leadership nella KZ2 master, dopo aver accumulato i primi punti nel secondo appuntamento di Coppa, andato in scena alla Pista 7 Laghi di Castelletto di Branduzzo. Da segnalare la presenza altresì di Andrea Ferrero, alla seconda apparizione in Coppa Italia su di un Kart Birel motorizzato TM, mentre tra le piacevoli new entry, da segnalare quella di Marcel Andreka su Kart Sodì TM, quest’ultimo in categoria OKN.

Tra le file degli Junior, avremo poi la presenza nella categoria OKN, di Gabriele Giribaldi. Per il pilota dodicenne astigiano, reduce dalla tappa veneta nel Campionato Italiano Rotax, un altro appuntamento utile per affinare il feeling sul suo Kart Sodì 125 motorizzato TM.

Grande dunque l’attesa a Busca presso la pista Kart Planet, per questo gradito appuntamento di Coppa Italia di Karting. Il programma dell’evento, prevede le varie fasi di gara integralmente nella giornata di domenica 27 aprile, con warm-up, qualifiche ed a seguire gara 1 e gara 2; queste ultime, si svolgeranno tra la tarda mattinata ed il pomeriggio. A titolo informativo, le giornate che precedono la gara, ovvero quelle di venerdì 25 aprile e sabato 26 aprile, saranno “libere” per i proprietari di kart.