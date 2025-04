Volley A2M Finale. Giorgio Maria Bergesio: "La SuperLega sarebbe un'opportunità unica per l'intero territorio"

A due giorni da gara-2 della finale contro Brescia arriva anche l'incitamento del senatore Giorgio Maria Bergesio: "Desidero esprimere il mio più sincero sostegno e mio più vivo entusiasmo per l'eccezionale traguardo raggiunto da Cuneo Volley - dice il senatore della Lega -. Dopo 11 anni di attesa la nostra città ha l'opportunità di tornare a brillare nella SuperLega di pallavolo maschile, un campionato di altissimo livello che ha visto Cuneo protagonista di indimenticabili successi".

Bergesio conosce perfettamente la storia del volley cuneese: "La chiusura della storica società Piemonte Volley nel 2014 ha rappresentato una ferita profonda per l'intera comunità sportiva cuneese. Tuttavia, la tenacia e la passione di un gruppo di giovani imprenditori, guidati da Gabriele Costamagna, hanno permesso di riaccendere la fiamma della pallavolo a Cuneo. La loro scalata, dalla serie B alla serie A2, testimonia un impegno straordinario e una dedizione senza pari".

Il senatore ha seguito dalla sua casa di Cervere l'impresa compiuta da Sottile e compagni in gara-1: "La vittoria contro Brescia è un segnale forte e chiaro: Cuneo è pronta per tornare a competere ai massimi livelli. Il ritorno in SuperLega non rappresenterebbe solo un traguardo sportivo di eccezionale valore, ma anche un'opportunità unica per la città, la provincia e l'intera regione Piemonte".

Andando più a fondo: "Per la nostra provincia l'evento ha grande importanza sotto diversi aspetti. La SuperLega è infatti un palcoscenico di prestigio nazionale ed internazionale, che porterebbe lustro e visibilità alla nostra città, promuovendo il turismo e l'economia locale. Inoltre la pallavolo è uno sport molto amato in Piemonte e al presenza di Cuneo in SuperLega rafforzerebbe il legame tra la regione e questa disciplina, creando un polo d'attrazione per gli appassionati di tutta Italia. Non dimentichiamo inoltre che la storia della Cuneo Volley è un esempio di resilienza e determinazione per i giovani atleti, dimostrando che con impegno e passione si possono raggiungere grandi obiettivi".

Giorgio Maria Bergesio sottolinea infine anche un altro curioso aspetto dell'avvenimento: "La possibilità di avere Cuneo e Perugia come uniche città italiane con una squadra nel massimo campionato, sia al maschile che al femminile, sottolinea l'eccezionalità dell'evento. In questo momento cruciale è perciò fondamentale che tutti noi cuneesi ci stringiamo attorno alla squadra, sostenendola con calore e passione".