Volley A2M Finale. L'incitamento del Governatore Alberto Cirio: "Pronti a tifare e sostenervi in questa sfida"

Anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sta seguendo con interesse le gesta dei ragazzi di Matteo Battocchio nella Finale promozione contro Brescia.

Dopo l'impresa compiuta in terra bresciana, il Governatore invia un messaggio personale di congratulazioni a squadra e società in vista della seconda sfida, la più importante della stagione: "Desidero congratularmi con la MA Acqua S.Bernardo Cuneo per il brillante percorso compiuto fino a oggi e per il traguardo importantissimo raggiunto - dice il presidente -. La finale per la promozione in SuperLega rappresenta non solo un risultato sportivo di altissimo livello, ma anche un motivo di orgoglio per tutta la comunità piemontese"

Alberto Cirio sottolinea la grande tradizione che riveste il capoluogo della Granda nel panorama del volley nazionale: "Cuneo è una realtà che ha scritto pagine importanti nella storia della pallavolo italiana, e vedere oggi la squadra maschile tornare a sognare in grande è una splendida emozione".

Il presidente è entusiasta che la pallavolo contribuisca a tenere alta la bandiera della regione in ambito sportivo: "In questo periodo il Piemonte sta vivendo una stagione straordinaria da questo punto di vista - continua Cirio -: la nostra regione è sempre più spesso teatro di eventi di rilievo nazionale e internazionale, dalle competizioni nel calcio agli sport invernali, dal tennis al volley. Tutto questo contribuisce non solo alla promozione del nostro territorio, ma anche a trasmettere ai giovani valori fondamentali come il gioco di squadra, la lealtà e la passione".

Infine, l'incitamento personale alla squadra nell'imminenza della seconda sfida: "Alla MA Acqua S.Bernardo Cuneo rivolgo, a nome mio personale e di tutta la Regione Piemonte, un sentito in bocca al lupo. Siamo al vostro fianco, pronti a tifare con entusiasmo e a sostenervi in questa sfida che può riportare il Piemonte ai vertici della pallavolo nazionale".