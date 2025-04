Volley A2M. Finale. Matteo Battocchio predica calma: "Non abbiamo fatto niente, aspettiamoci un'altra Brescia" [VIDEO]

Te ne accorgi subito che quella che stai per registrare non è un'intervista come tutte le altre. La disponibilità dell'allenatore è sempre la stessa, il tono di voce anche, ma la tensione della posta in palio si percepisce nell'aria: Cuneo-Brescia, gara-2 della finale play-off, rappresenta uno spartiacque nella storia di questa società.

Matteo Battocchio predica la calma, vuole solo ed esclusivamente concentrare le sue attenzioni e di tutti i giocatori su quanto c'è da mettere in campo. Il resto dovrà essere un corollario: solo così la sua MA Acqua S.Bernardo potrà pensare di tagliare il traguardo.

Giocherà contro una Brescia ferita, che arriverà in Piemonte con la voglia e tutte le possibilità di ribaltare il risultato per giocarsi la promozione alla "bella". D'altronde lo ha fatto la stessa Cuneo in semifinale con Prata, perché non crederci?

"La vittoria di Brescia va dimenticata per giocare al meglio la seconda partita - dice il coach -, ma allo stesso tempo è giusto ricordare le cose che ci potranno tornare utili per la seconda sfida. Ed eventualmente la terza. Ogni gara porta con sé cose importanti, che hai fatto tu ma anche gli avversari, sono informazioni utili".

Al termine di gara-1 Matteo Battocchio aveva messo i puntini sulle i, come fa sempre, dicendo che c'erano cose da migliorare: "A Brescia non abbiamo fatto tutto bene, ma tante cose sì - dice oggi - Sarà necessario fare qualcosa di diverso in alcuni fondamentali e nella gestione dei set, dove possiamo essere un po' più lucidi. Intendiamoci, in gara-1 abbiamo fatto una grandissima partita, ma sappiamo che l'avversaria vista non sarà quella che verrà a Cuneo. Per battere la vera Brescia sarà necessario fare ancora qualcosa in più."

L'allenatore biancoblu conosce a menadito l'avversario: "Mi aspetto una squadra che giocherà come ha fatto tutto l'anno, cioè bene. Che difende tanto, batte bene e attacca meglio: sono tutti giocatori di un certo peso specifico, qualcuno anche oltre categoria. Siamo due squadre esperte".

A Cuneo, come successo a Brescia è presumibile possa esserci il sold-out. Una cosa bellissima, che può però diventare arma a doppio taglio se non sai gestire al meglio le emozioni. Può essere stato questo il caso della prestazione sottotono dei bresciani in gara-1? Il coach lascia aperta ogni possibilità: "Può avere influito, ma non so sia stato davvero così. Se può influire anche per noi? Certamente sì, ma ce lo stiamo dicendo in ogni momento: in campo andiamo noi, quello che c'è fuori deve essere un contorno. Intendiamoci, è bellissimo avere un palazzetto che ti spinge, ci siamo sentiti tanto seguiti tutto l'anno, e la gente dà una forza incredibile ma purtroppo i tifosi non fanno punto".

Matteo Battocchio apparentemente è tranquillo: "Non abbiamo molto tempo ed energia da usare in altre situazioni. In questo momento dobbiamo essere focalizzati solo su gara-2".

