"Male sconfitto da mano di Dio", il post della deputata Usa Greene: nel mirino Papa Francesco?

(Adnkronos) -

"Il male è stato sconfitto dalla mano di Dio". A scriverlo in un post su X è la deputata repubblicana Taylor Greene, nel giorno della morte di Papa Francesco. “Oggi ci sono stati importanti cambiamenti nelle leadership globali”, ha scritto ancora non menzionando specificamente il decesso del Pontefice. Il post ha rapidamente scatenato l'indignazione di molti, che lo hanno interpretato come una “celebrazione della morte di Papa Francesco”.

Greene in ogni caso è da tempo critica nei confronti della Chiesa cattolica, ricorda People. Pur essendo nata cattolica, la rappresentante del GOP si dichiara ora protestante evangelica. In un lungo post pubblicato su X nell'aprile del 2022, Greene ha raccontato di essere stata cresciuta e sposata nella Chiesa cattolica, ma di averla abbandonata quando è diventata madre. “Mi sono resa conto che non potevo fidarmi della leadership della Chiesa per proteggere i miei figli dai pedofili, e che essa ospitava mostri anche tra le sue fila”, ha scritto all'epoca Greene.

Allo stesso tempo, la deputata ha criticato la leadership cattolica negli Stati Uniti per aver fornito aiuti agli immigrati senza documenti. È stata coinvolta in una faida pubblica con Bill Donohue, presidente della Lega cattolica per i diritti religiosi e civili, dopo un'intervista con l'attivista cristiano di destra Michael Voris, in cui ha detto di aver visto la prova che “Satana sta controllando la Chiesa [cattolica]”.

Nato a Buenos Aires nel 1936, Papa Francesco dal canto suo si è espresso più volte contro le politiche di immigrazione di Trump durante entrambe le sue presidenze. Durante il primo mandato di Trump, Bergoglio ha detto che il suo piano di costruire un muro di confine tra Stati Uniti e Messico “non è cristiano”. Fu rimproverato dal presidente, che lo definì una “persona molto politica”. Tuttavia, Trump è stato felice di accettare l'invito del Papa del 2017 a visitare la Città del Vaticano, definendolo “l'onore di una vita”.

Lunedì Trump ha scritto che lui e la first lady Melania Trump parteciperanno ai funerali del Papa a Roma. “Non vediamo l'ora di esserci!”, ha scritto su Truth Social.