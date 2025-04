Negozio arredi sacri Ghezzi: ''Da vescovo Francesco comprò qui la prima croce in metallo''

(Adnkronos) - ''La prima croce in metallo, quando fu ordinato vescovo, la comprò qui. Era entrato con altre persone, che insistevano per fargli prendere una croce più preziosa ma lui la voleva in metallo''. Dietro il bancone dello storico negozio di arredi sacri Ghezzi, dal 1974 in via dei Cestari, Roberto Ghezzi racconta all'Adnkronos l'incontro del padre Luciano con l'allora vescovo Bergoglio.

''A ogni nuovo Papa mio padre faceva sempre un regalo. Era una tradizione. Quando Bergoglio diventò Papa non solo mio padre si ricordò di quel vescovo ma gli regalò una croce in argento''. In una delle vetrine del negozio la foto del Papa argentino con la croce di Ghezzi è in bella mostra tra berrette porpora a tre punte, mitrie ricamate e altre croci preziose. ''Il Papa gli telefonò per ringraziarlo. 'Luciano sono Papa Francesco'. Papà pensava fosse uno scherzo, quando capì che si trattava proprio del Papa iniziò a farfugliare una serie di 'eminenza' e 'Santità'. Non se lo aspettava. Aveva in braccio mio figlio di un anno e lui gli disse che era contento che avesse un nipotino. Fu una chiacchierata cordiale''.