Papa Francesco, Meloni “L’ultima volta l’ho visto molto affaticato, ma era integro nel suo ruolo”

ROMA (ITALPRESS) - "L'ultimo incontro lunedì scorso, l'ho visto molto affaticato, per questo non mi sono trattenuta a lungo. 'Come sta?', gli avevo chiesto tentando di mascherare la preoccupazione. E lui aveva risposto prontamente: 'Beh sono ancora vivo', ed è scoppiato a ridere e io con lui". Lo rivela la premier Giorgia Meloni al Messaggero in edicola oggi. "Era provato, ma c'era, integro nel suo ruolo. Si era raccomandato con me: 'Non perda il suo senso dell'umorismo, mai. Mi raccomando, ci rida sempre un po' su'. Un consiglio che amava ripetermi spesso" ha aggiunto.

"La prima volta di un pontefice al G7, è stato unico. Io non ho avuto alcuna difficoltà a convincerlo a partecipare ai lavori del summit. È una delle cose fatte in questi due anni e mezzo di cui vado più fiera". Ha detto ancora al Messaggero la premier Giorgia Meloni. "Era un pontefice con cui si poteva parlare di tutto, ci si poteva parlare con grande semplicità, come con il proprio parroco - ha concluso -. Gli volevo un bene dell'anima un bene enorme. E sono felice di averlo visto un'ultima volta, di essere andata da lui lunedì, appena una settimana fa, per quello che è stato il nostro ultimo saluto. Sono felice di averlo salutato, di aver sorriso con lui un'ultima volta".

- foto IPA Agency -

(ITALPRESS).