A Neive chiude la Provinciale 194: lavori al ponte dal 28 aprile fino a fine agosto

Da lunedì 28 aprile scatterà la chiusura totale al traffico della Strada Provinciale 194 nel tratto compreso tra il bivio con la SP3, nel comune di Neive, e il confine con la provincia di Asti, verso Coazzolo. Il divieto, valido a qualsiasi ora del giorno e della notte, sarà in vigore fino al 26 agosto 2025, data prevista per la conclusione dei lavori.

Il provvedimento è legato a un importante intervento di messa in sicurezza delle spalle del ponte e al ripristino del piano viabile.

“A seguito del sopralluogo tecnico, è stata riscontrata la necessità di chiudere totalmente il tratto per garantire le condizioni di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori”, si legge nell’ordinanza. Il traffico verrà deviato lungo percorsi alternativi già definiti e segnalati. I mezzi in arrivo da Neive potranno raggiungere Coazzolo transitando da Castagnole delle Lanze, mentre chi proviene da Coazzolo seguirà la stessa direttrice in senso inverso per rientrare sulla SP3 in direzione Alba.

Sarà la ditta Asfalti Petiti Srl, con sede a Sanfrè, a occuparsi della realizzazione dei lavori, dell’installazione della segnaletica provvisoria, della sorveglianza del cantiere e della gestione dell’area in caso di emergenza.