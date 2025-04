Cuneo, Lauria porta in Consiglio la nuova balaustra di corso Solaro: “Non solo inutile, uno sfregio alla bellezza”

Dopo le critiche operate sul proprio profilo Facebook il consigliere comunale cuneese Beppe Lauria (Indipendenza!) è pronto a portare sui banchi del Consiglio cittadino la questione relativa alla nuova balaustra di corso Solaro.

Il consigliere si era già dimostrato d’accordo con l’idea di riqualificare il corso - e aveva proposto l’intitolazione della passeggiata che collega il monumento alla Resistenza a quello al matematico Giuseppe Peano alla memoria della martire istriana Norma Cossetto -, ma recentemente si è espresso in maniera critica relativamente, appunto, alla nuova balaustra, che considera non solo “un lavoro inutile ma anche uno sfregio alla bellezza”.

Lauria: “Perché si rende brutto qualcosa che è bello da 100 anni?”

I lavori sono in corso di realizzazione da parte della ditta Ramero Domenico per 120 mila euro, e sono iniziati a febbraio: prevedono la piantumazione di una nuova alberatura lungo il percorso, l’installazione di un nuovo sistema di irrigazione, il ripristino del parapetto metallico del belvedere, la pulitura di una fascia della ripa dalle piante infestanti, il completamento della pavimentazione del marciapiede che contorna gli edifici circostanti.

“Che senso ha cambiare una ringhiera che è lì da 100 anni almeno? Difendi la popolazione da quale rischio? Non sussiste alcun pericolo, tant’è che mai nessuno è caduto in quel punto. Vorrei capirlo” si è chiesto Lauria, riportando alcune fotografie sulla propria pagina social.

“Le cose utili non si fanno e quelle inutili invece sì, viviamo in una città votata al paradosso – ha continuato Lauria -. Si è perso il senso del bello e abbiamo deciso di circondare la città di protezioni e dissuasori meccanici che non hanno alcuno scopo preciso; mi chiedo dove sia, quando serve, la Sovrintendenza. Perché e in nome di cosa si modifica qualcosa di già bello, a fronte poi di una spesa di decine di migliaia di euro?”

L’interpellanza interroga quindi la sindaca Patrizia Manassero per conoscere i motivi della modifica della balaustra e se questa abbia trovato il parere favorevole della commissione paesaggio. Inoltre, relativamente ai lavori, a quanto ammontino a livello di costi e chi sia il responsabile dei lavori.