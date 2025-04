Mondovì, il 'caso' della Caserma della Guardia di Finanza torna su Striscia La Notizia

Era il novembre del 2023 quando la troupe di Striscia La Notizia, con l'inviato Moreno Morello, aveva portato in tv il caso della Caserma della Guardia di Finanza di Mondovì.

A distanza di due anni il nodo della questione, ossia il trasferimento delle Fiamme Gialle in una nuova sede, non è ancora stato sciolto.

Nel programma è intervenuta la signora Luisa, proprietaria dell'immobile di via del Viadotto che, con l'assistenza di un legale, ha notificato lo sfratto per riottenere l'immobile libero entro il 26 aprile.

Nonostante le numerose ipotesi avanzate nel corso degli anni per trovare una sede alla Guardia di Finanza, un’ultima nel 2022 con l’interessamento del Comune che avrebbe valutato il trasferimento nell’ex padiglione Michelotti, strada poi mai intrapresa, le Fiamme Gialle sono in attesa del trasloco in via Torino, dove è in fase di ristrutturazione la palazzina dell’ex hotel Europa, ma il fine fine lavori è fissato a ottobre 2025. Data che supera di diversi mesi quella fissata per lasciare libero l’immobile di ia del Viadotto.

Qui il servizio completo di Striscia La Notizia.