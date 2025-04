Basket: la prima sfida tra S. Bernardo Campus e Abet Bra si giocherà domenica 27 aprile

Ufficialmente rinviata Gara 1 dei quarti di finale playoff di Serie C in seguito alle disposizioni della Federazione, in concomitanza con i funerali del Papa del 26 aprile.

La sfida tra S. Bernardo Campus e Abet Bra si disputerà a Corneliano d’Alba il 27 aprile alle 20:45.

Resta invece invariato il programma per Gara 2 e l’eventuale Gara 3.

IL PROGRAMMA

Gara 1, 27 aprile 20:45 (Corneliano d’Alba, Via Giardino 3).

Gara 2, 30 aprile 21:00 (Bra),

Ev. gara 3, 3 maggio 18:30 (Corneliano d’Alba, Via Giardino 3).