Packaging da “Oscar”: le soluzioni più smart e sostenibili premiate a IPACK-IMA

Punto di riferimento per l’industria dell’imballaggio, appuntamento fisso con le migliori soluzioni di packaging, il premio Best Packaging 2025 si svolge a IPACK-IMA, in programma dal 27 al 30 maggio 2025 a Fiera Milano – Rho.

La storia del packaging si rinnova ogni anno

Sono oltre 60 anni che il premio promosso dall’Istituto Italiano Imballaggio valorizza le più avanzate proposte di packaging, packaging design, materiali innovativi contribuendo allo sviluppo di quella cultura industriale che è componente determinante del successo del made in Italy di settore nel mondo.

Il premio 2025 incorona i progetti finalisti su tre filoni principali, sostenibilità, tecnologia, esperienza delineando un ecosistema in trasformazione trasversale a tutti i mercati dal food and beverage alla cosmetica, dal beauty and personal care al chimico e farmaceutico. In questo contesto, i trend emergenti guardano a riduzione del consumo di materiali, funzionalità ed ergonomia del packaging, senza dimenticare scalabilità e adattabilità.

La parola ai protagonisti

“IPACK-IMA è un punto di riferimento dell’industria del packaging che guarda trasversalmente a tecnologie e mercati, offendo una panoramica articolata del settore e lo stato dell’arte dell’innovazione che si tratti di soluzioni tecniche, progetti di digitalizzazione, nuovi materiali innovativi e le loro declinazioni in termini di sostenibilità - afferma Francesco Legrenzi, direttore dell’Istituto Italiano Imballaggio -. La presenza dell’Istituto in fiera assume quindi più significati: mantenere il polso del mercato incontrando i grandi player del packaging e gli end user, rafforzare i rapporti internazionali grazie alla forte presenza di visitatori ed espositori esteri e alle attività sviluppate in collaborazione con WPO. L’apice della presenza in IPACK-IMA, la premiazione del Best Packaging, rappresenta quindi sia un’occasione per riconoscere l’impegno delle imprese che l’opportunità per rafforzare la rete di relazioni che rende l’Istituto Italiano Imballaggio un organismo vivente parte dell’ecosistema industriale e di innovazione del packaging”.

“La collaborazione tra IPACK-IMA e l’Istituto Italiano Imballaggio rappresenta una scelta strategica per la fiera - afferma Valerio Soli, presidente di Ipack Ima Srl - che grazie alla presenza trasversale a tutti i mercati e alla forte spinta all’evoluzione del settore è il palcoscenico ideale per celebrare le più avanzare soluzioni di packaging proposte da quelli che sono a tutti gli effetti leader mondiali del comparto: i produttori italiani. Essere il centro di importanti eventi, punto di riferimento dell’industria come il Best Packaging e il WorldStar Awards, significa diventare uno spazio aperto all’innovazione su scala globale, ampliando l’orizzonte dalla parte tecnologica a quella che guarda a creatività, packaging design, ergonomia: temi con cui il mondo delle macchine per l’imballaggio deve confrontarsi ogni giorno e che rappresenta una leva di sviluppo fondamentale. Appuntamento quindi a IPACK-IMA per scoprire live il futuro del processing & packaging e incontrare i suoi protagonisti”.

In questo quadro il contest Best Packaging 2025 offre una vera e propria fotografia aggiornata di un mercato in continua trasformazione dove creatività, tecnologia e sostenibilità si incontrano spingendo il made in Italy al successo internazionale

Informazioni

IPACK-IMA è la fiera di riferimento internazionale per il settore del processo e confezionamento rivolta al mondo food e non food. La manifestazione è parte di The Innovation Alliance, il format espositivo dedicato alla meccanica strumentale che, a Fiera Milano dal 27 al 30 maggio 2025, riunirà quattro fiere di riferimento per i propri settori industriali: Greenplast, Ipack-Ima, Print4All e Intralogistica Italia. Visitabile con un unico biglietto, The Innovation Alliance permetterà di esplorare un ecosistema industriale integrato, che racconta una ideale filiera che spazia dalle soluzioni sostenibili per la produzione della plastica al packaging e processing, da stampa e converting fino alla movimentazione delle merci.

IPACK-IMA MILANO

Organizer: Ipack Ima srl

press@ipackima.it

www.ipackima.com