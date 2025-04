Ad Alba torna, per l'edizione del decennale, il festival dell'economia circolare "Circonomia"

Torna Circonomia, il festival dedicato all’economia circolare e alla transizione ecologica, che quest’anno celebra un traguardo importante: la decima edizione. L’appuntamento è fissato dal 22 al 24 maggio ad Alba, nel cuore delle Langhe, con un ricco programma di incontri, talk, spettacoli e momenti di confronto aperti al pubblico. Circonomia è organizzato dalla Cooperativa ERICA, da AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale e da GMI – Greening Marketing Italia.

Sono numerosi i personaggi attesi per questa edizione speciale del Festival, che saranno svelati durante la conferenza stampa di presentazione del programma si terrà mercoledì 7 maggio alle ore 11,30 presso la sede dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, in piazza Risorgimento ad Alba. Sarà l’occasione per scoprire nel dettaglio i protagonisti, i temi e gli appuntamenti in programma.

A rendere speciale la decima edizione di Circonomia sarà anche la presenza di Giobbe Covatta, attore, comico e scrittore da sempre impegnato sui temi della sostenibilità ambientale e dei diritti umani. Autore di spettacoli e libri che uniscono satira e impegno civile, Covatta porterà a Circonomia il suo sguardo ironico e profondo sull’ambiente e sulla società contemporanea. Altra protagonista sarà Marina Spadafora, stilista e imprenditrice, che ha collaborato con Prada, Miu Miu, Ferragamo e Marni e segue progetti di moda etica ed è la coordinatrice italiana di Fashion Revolution, un movimento internazionale che si batte per un'industria della moda equa, trasparente, responsabile. Appuntamento imperdibile la serata con Matteo Caccia e Giacomo Moro Mauretto, nata dalla collaborazione con Expo della sostenibilità. Caccia è attore, autore e conduttore radiofonico, ha lavorato in teatro collaborando con registi come Antonio Latella, mentre in radio ha ideato e condotto programmi come Amnèsia, Pascal e Linee d’ombra. Mauretto è invece l’ideatore di Entropy For Life, progetto di divulgazione scientifica che esplora biologia, evoluzione e ambiente in cui rende la scienza accessibile e coinvolgente per tutti.

Circonomia 2025 si conferma come un punto di riferimento nazionale per il dibattito su nuovi modelli economici, ambientali e sociali. Dieci anni di incontri, idee e visioni che guardano al futuro con responsabilità e speranza.

La decima edizione di Circonomìa sarà patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Cuneo, dal Comune di Alba, dalla Camera di Commercio di Cuneo, dal Comitato ANDAF Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e da ASVIS – Festival dello Sviluppo Sostenibile.